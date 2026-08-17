Entran en servicio las dos líneas de la guagua urbana de Adeje

Adeje puso en servicio ayer las dos nuevas rutas del sevicio de guaguas urbanas, que se corresponden con las líneas 448 y 449. La puesta en marcha de ambos trayectos registró una gran afluencia de viajeros desde las primeras horas de la mañana, de forma que las autoridades municipales hacen una lectura muy positiva del estreno de esta iniciativa que mejora la movilidad entre el casco urbano, la costa y las localidades de la medianía adejera.

La implantación de estas líneas responde a la necesidad de optimizar la conectividad y la movilidad interna del municipio, facilitando los desplazamientos diarios de residentes y visitantes. Durante toda la primera jornada del servicio, los vehículos de las líneas 448 y 449 registraron un flujo constante de usuarios, quienes valoraron de forma muy positiva la puntualidad, el confort y la eficiencia de los nuevos itinerarios.

«El primer día ha sido todo un éxito y eso que aún la ciudadanía no maneja los horarios y las frecuencias con soltura», comentó al respecto el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, para quien «este servicio es de vital importancia para lograr la cohesión del municipio y que la personas usuarias tengan movilidad y alternativas de transporte». El regidor destacó que el propósito es que «los adejeros y adejeras tengan el mayor número de opciones posibles a la hora de moverse por el municipio y esta es una de ellas».

Con este refuerzo en el transporte público municipal, Adeje da un paso estratégico en su compromiso con la movilidad sostenible, la reducción del tráfico rodado y la mejora de los servicios esenciales para la ciudadanía. Las autoridades locales mostraron su satisfacción por la excelente acogida vecinal en el primer día de operaciones.

«Creemos que el servicio con al costa, la línea de La Caleta, va a funcionar durante todo el año, mientras que las guaguas a Taucho, La Concepción y Tijoco Alto cumplen un servicio público vital para las personas que viven más alejadas del centro del municipio, con lo que cumplen una labor más social y de cohesión, si cabe», aseguró la concejal de movilidad de Adeje, Mercedes Vargas Delgado.

La línea 449 reforzará especialmente el transporte público en las medianías y permitirá mejorar la conexión de Taucho, La Quinta, Tijoco Alto, La Concepción, La Hoya, Tijoco Bajo y Los Menores con Adeje casco. De esta forma, la población residente contará con nuevas posibilidades para acceder a servicios, comercios, gestiones administrativas, citas y otras actividades cotidianas sin depender necesariamente del vehículo privado.

Por su parte, la línea 448 conectará Adeje casco con La Caleta, mejorando el acceso en transporte público a una zona con una importante actividad turística y laboral. La nueva conexión ofrecerá una alternativa para las personas que se desplazan diariamente por motivos de trabajo, así como para residentes y visitantes que quieran acceder a esta zona sin utilizar el vehículo privado.

Los trayectos que realizan

La Línea 448 realiza el recorrido La Caleta de Adeje (Los Acantilados) - Diego Hernádez - Los Lagos - Jardín - Arique Gol Costa Adeje - San Ambrosio - Ayyo - Las Nieves - Jardín Botánico - Los Olivos - Colegio Los Olivos - Telefónica - Poniente - I.E.S. Adeje 2 - Cementerio de Adeje- Adeje (El Cerco). Realiza 15 salidas desde La Caleta y desde El Cerco durante el día, desde las 7:55 hasta las 22:00 horas con intervalos que oscilan entre los 75, 55 y hasta 25 minutos.

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La Línea 449 discurre por Adeje (El Cerco)- Centro de Salud- Las Nieves - La Atalaya- Las Rosas - Los Menores - Los Dámasos - La Finiquita - Las Galgas- El Almácigo - Taucho - El Almácigo- Las Galgas - La Finiquita - Los Dámasos - Iboybo- Lomo del Clérigo- Barranco Morín - Entrada La Concepción - Ermita La Concepción- Era Alta - Tijoco Alto - Ermita La Concepción- Barranco Morín - El Linchito- Tijoco Bajo- La Pedrera- San Antonio- La Unión- Lomo Morón- El Secadero- Ermita de la Hoya- Lomo del Clérigo- Iboyo- Los Menores- Charco del Valle- Las Rosas- La Atalaya- Cementerio de Adeje- Adeje (El Cerco). Realiza seis salidas desde El Cerco y Tijoco Bajo con otros tantos pasos por Taucho y Tijoco Alto.