CC denuncia la "deficiente" cobertura de Correos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha registrado una pregunta escrita en que traslada al Gobierno la denuncia realizada por la Sección Sindical de CCOO de Correos en Santa Cruz de Tenerife sobre la situación de las carterías, oficinas y el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de la provincia.

Tal y como recoge la iniciativa de la formación nacionalista, el sindicato ha alertado recientemente de una cobertura "inaceptable" de las vacaciones de la plantilla en Tenerife, con carterías que acumularían más de 7.000 cartas, notificaciones bloqueadas o fuera de plazo y oficinas funcionando bajo mínimos.

Igualmente, CCOO ha informado de la situación de "caos" y de "improvisación" en La Gomera y El Hierro, así como la falta de contrataciones y de refuerzos en La Palma, que estaría generando una intensa presión en la plantilla.

Causas del caos en Correos

La mala planificación, previsión y contratación por parte de la dirección de la empresa pública serían, según las fuentes sindicales, la causa de una carga de trabajo "insoportable".

Cristina Valido, durante una intervención en el Congreso. / E. D.

Estos problemas se habrían trasladado también al Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de la provincia tinerfeña, donde los envíos continúan acumulándose por falta de planificación, generando "un colapso del servicio", señala CC en la nota.

Por todo ello, Cristina Valido plantea al Gobierno central su valoración acerca de la situación denunciada por CCOO y pregunta por la adopción de medidas urgentes para reforzar el personal y mejorar la planificación de Correos en la provincia que eviten estos episodios.

Quejas de los trabajadores

La parlamentaria recuerda que este tipo de quejas por parte de los trabajadores de Correos en Canarias "son cada vez más habituales, sin que hasta la fecha se hayan adoptado las medidas necesarias para revertir el problema".

Recuerda otra pregunta escrita registrada recientemente por Coalición Canaria sobre el deterioro de la flota de vehículos de la empresa pública en Santa Cruz de Tenerife que afecta la seguridad laboral.