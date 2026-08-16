El tiempo en Tenerife para este lunes: la Aemet avisa de intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en Canarias una jornada caracterizada por la alternancia de intervalos nubosos y cielos despejados, con posibilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas durante la primera mitad del día en las vertientes norteñas.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones o en ligero descenso en zonas de interior. Santa Cruz de Tenerife alcanzará una máxima de 30 °C, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llegará a los 28 °C, registrando ambas capitales una mínima de 23 °C.

Predicción por islas y estado de la mar

En las aguas del Archipiélago se esperan vientos del nordeste de fuerza 3 a 4, marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

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