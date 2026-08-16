El tiempo en Tenerife para este lunes: la Aemet avisa de intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles
Las precipitaciones dispersas quedarán acotadas a la primera mitad del día en las vertientes orientadas al norte y nordeste
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Santa Cruz de Tenerife
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en Canarias una jornada caracterizada por la alternancia de intervalos nubosos y cielos despejados, con posibilidad de lluvias débiles, ocasionales y dispersas durante la primera mitad del día en las vertientes norteñas.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones o en ligero descenso en zonas de interior. Santa Cruz de Tenerife alcanzará una máxima de 30 °C, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llegará a los 28 °C, registrando ambas capitales una mínima de 23 °C.
Predicción por islas y estado de la mar
En las aguas del Archipiélago se esperan vientos del nordeste de fuerza 3 a 4, marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.
- Tenerife: Cielos nubosos a intervalos con probables lluvias débiles en medianías del norte de madrugada y primeras horas. Despejado en cumbres centrales. Viento flojo a moderado del norte, con intervalos de mayor intensidad en el extremo noroeste y la vertiente este. (Santa Cruz: 23°C - 30°C).
- Gran Canaria: Intervalos de nubes con baja probabilidad de lloviznas débiles en el norte de madrugada; claro predominio de cielos poco nubosos por la tarde. Viento moderado del norte, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. (Las Palmas de Gran Canaria: 23°C - 28°C).
- Lanzarote: Nubes por la mañana con tendencia a despejar a partir del mediodía. No se descarta alguna lluvia débil e idéntico patrón de brisas en costas del sur. (Arrecife: 23°C - 29°C).
- Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que darán paso a cielos poco nubosos por la tarde. Viento flojo del norte, más intenso hacia la tarde. (Puerto del Rosario: 23°C - 27°C).
- La Palma: Intervalos nubosos en el nordeste con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Brisas en el oeste y viento moderado del noreste en vertientes expuestas. (Santa Cruz de La Palma: 23°C - 28°C).
- La Gomera: Predominio de poco nuboso a partir de la tarde tras una madrugada con opción a lluvias débiles al norte. (San Sebastián de La Gomera: 24°C - 29°C).
- El Hierro: Cielos nubosos en medianías del norte a primeras horas sin descartar alguna precipitación débil. Cielos despejados por la tarde. (Valverde: 17°C - 21°C).
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