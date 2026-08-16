Tenerife afronta este domingo con lluvias débiles en el norte y hasta 29 grados

Tenerife afrontará este domingo una jornada marcada por la nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles en el norte, especialmente durante la primera mitad del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos nubosos que serán más compactos en las medianías del norte y del nordeste, mientras que en otras zonas de la isla se mantendrán cielos más abiertos.

Las precipitaciones serán más probables durante la madrugada y las primeras horas del domingo en las medianías del nordeste. Además, no se descarta que las lluvias débiles alcancen las medianías del sur durante la tarde, en una jornada en la que las temperaturas apenas cambiarán en las zonas costeras.

Hasta 29 grados en Tenerife

Los termómetros se mantendrán relativamente estables en la mayor parte de la isla, aunque las temperaturas descenderán en las zonas altas. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 29 grados, con una mínima de 23, mientras que las áreas de medianías y cumbres registrarán un ambiente algo más fresco.

El viento soplará del nordeste y será ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, mientras que en las cumbres centrales predominará el viento flojo de componente oeste.

Nubes y lluvias débiles en las islas

La situación será similar en el resto de las islas de mayor relieve. Gran Canaria tendrá cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles probables en medianías, especialmente de madrugada, y cielos más despejados en el sur. Las temperaturas descenderán en las cumbres, pero apenas variarán en el resto.

En La Gomera, La Palma y El Hierro también se esperan intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes y posibilidad de lluvias débiles en las vertientes norte y este, especialmente durante la madrugada y las primeras horas.

Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios, con máximas de 28 y 27 grados, respectivamente.

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En el mar, el viento del nordeste soplará con fuerza 4 o 5 y podrá alcanzar puntualmente fuerza 6. La situación marítima será de marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.