La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
Los técnicos de Parques y Jardines investigan cuáles fueron las causas del desplome del árbol de 10 metros sobre la plaza de Los Remedios, en pleno corazón de las calles peatonales declaradas Patrimonio de la Humanidad
Después del susto llegó la calma. Ya se puede caminar sin problemas por la plaza de Los Remedios del casco histórico de La Laguna después de que la noche de este sábado 15 de agosto de 2026 se viniera abajo uno de los dos dragos monumentales de la fachada principal de la Catedral, el de mayor tamaño, de unos 10 metros.
Los servicios municipales y la Policía Local de La Laguna activaron de inmediato, desde que el árbol se desplomó, el dispositivo necesario para asegurar, balizar el entorno y acometer la retirada del ejemplar. La mañana de este domingo 16 de agosto ya solo queda el hueco que ha dejado el ejemplar monumental de Dracaena draco.
Sin daños personales
El incidente no ocasionó daños personales. Los equipos de Parques y Jardines trabajaron durante la noche para retirar el árbol, acondicionar el espacio afectado y recuperar la normalidad en la zona con la mayor rapidez posible. A primera hora de la mañana de este domingo, el servicio de limpieza ha completado la actuación con un repaso de todo el entorno, que ha quedado completamente acondicionado.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha agradecido “la rápida respuesta, la profesionalidad y el esfuerzo" de todo el personal que ha intervenido durante la noche para atender esta incidencia y devolver la normalidad a un espacio especialmente transitado de la ciudad.
Hernández ha destacado asimismo la "coordinación" entre los diferentes servicios municipales y ha señalado que, una vez finalizada la intervención, los técnicos de Parques y Jardines elaborarán un informe técnico para evaluar el estado del ejemplar y determinar las causas que pudieron provocar su caída.
Un gran estruendo
Todo ocurrió a eso de las 21:30 horas de este sábado, cuando un estruendo sorprendió a los transeúntes que caminaban por las calles peatonales de La Laguna, declaradas Patrimonio de la Humanidad.
De repente, el mayor de los dragos de la Catedral cayó sobre los adoquines de la plaza de Los Remedios, entre las calles Obispo Rey Redondo y Bencomo, en pleno corazón del centro histórico lagunero. La copa golpeó la fachada de una casa terrera, pero en la primera evaluación no se han detectado daños considerables.
Es el segundo drago de gran tamaño que se desploma en Tenerife este año. Las copiosas lluvias invernales estuvieron detrás del caso anterior, el drago centenario de San Francisco, en Los Realejos, y puede que también en el ocurrido este sábado en La Laguna.
Las espectaculares imágenes del enorme árbol bloqueando la plaza de Los Remedios se viralizaron la noche del sábado de forma casi inmediata. Era un ejemplar muy apreciado y que ocupaba una posición central, entre otro drago y varias palmeras de gran altura.
Un árbol catalogado de 10 metros
Por el momento no hay ninguna hipótesis de por qué se vino abajo el drago, a la espera del resultado del diagnóstico de los expertos. El ejemplar figura en el Catálogo de Árboles Monumentales y Flora Singular de Tenerife, con una altura de diez metros y un perímetro de tronco de 294 centímetros.
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