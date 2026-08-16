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Luto en el norte de Tenerife: fallece Carlos Acosta García, emblemático historiador y cronista de Garachico

Investigador, docente y prolífico escritor, dedicó su vida a documentar la historia, arquitectura y tradiciones del municipio garachiquense

Carlos Acosta García durante el Festival de las Tradiciones de Garachico en 2017

Carlos Acosta García durante el Festival de las Tradiciones de Garachico en 2017 / Mírame TV

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La Villa y Puerto de Garachico se encuentra de luto en pleno día de San Roque tras el fallecimiento de Don Carlos Acosta García, docente, escritor, periodista e investigador cuya trayectoria vital estuvo estrechamente ligada al estudio y la divulgación del patrimonio cultural e histórico del norte de Tenerife.

Acosta desarrolló desde muy joven una intensa labor periodística en medios históricos de la isla como La Tarde y El Día, donde firmó cientos de crónicas y artículos de opinión dedicados a rescatar la memoria, vivencias y costumbres de su municipio natal.

Una prolífica producción literaria e investigadora

A lo largo de su vida, Carlos Acosta García publicó más de quince libros centrados en la evolución histórica y el acervo cultural garachiquense. Entre sus títulos más destacados figuran:

  • Apuntes generales sobre la historia de Garachico
  • La otra historia de Garachico
  • Las milicias de Garachico y su intervención en la lucha contra Nelson
  • Itinerario lírico por la arquitectura de Garachico
  • Recordando el pasado de Garachico
  • Breverías

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Socio de número de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, su labor fue distinguida con galardones de prestigio como el Premio de Periodismo Leoncio Rodríguez y el Premio de Poesía Antonio Reyes. Con su marcha, Garachico pierde a uno de sus cronistas de referencia, cuyo legado bibliográfico permanecerá como pilar fundamental de la identidad insular.

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