Luto en el norte de Tenerife: fallece Carlos Acosta García, emblemático historiador y cronista de Garachico
Investigador, docente y prolífico escritor, dedicó su vida a documentar la historia, arquitectura y tradiciones del municipio garachiquense
La Villa y Puerto de Garachico se encuentra de luto en pleno día de San Roque tras el fallecimiento de Don Carlos Acosta García, docente, escritor, periodista e investigador cuya trayectoria vital estuvo estrechamente ligada al estudio y la divulgación del patrimonio cultural e histórico del norte de Tenerife.
Acosta desarrolló desde muy joven una intensa labor periodística en medios históricos de la isla como La Tarde y El Día, donde firmó cientos de crónicas y artículos de opinión dedicados a rescatar la memoria, vivencias y costumbres de su municipio natal.
Una prolífica producción literaria e investigadora
A lo largo de su vida, Carlos Acosta García publicó más de quince libros centrados en la evolución histórica y el acervo cultural garachiquense. Entre sus títulos más destacados figuran:
- Apuntes generales sobre la historia de Garachico
- La otra historia de Garachico
- Las milicias de Garachico y su intervención en la lucha contra Nelson
- Itinerario lírico por la arquitectura de Garachico
- Recordando el pasado de Garachico
- Breverías
Socio de número de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, su labor fue distinguida con galardones de prestigio como el Premio de Periodismo Leoncio Rodríguez y el Premio de Poesía Antonio Reyes. Con su marcha, Garachico pierde a uno de sus cronistas de referencia, cuyo legado bibliográfico permanecerá como pilar fundamental de la identidad insular.
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