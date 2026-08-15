Los turistas ignoran la prohibición: se bañan en el charco de la plaza de España de Santa Cruz como si fuera una piscina pública

Una veintena de turistas se dieron un baño en el charco de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. A pesar de estar totalmente prohibido por la normativa municipal, decidieron refrescarse en la instalación como si fuera la piscina pública del centro de la capital chicharrera.

Un vídeo publicado en las redes sociales el pasado viernes 14 de agosto difundía una imagen inusual en el charco santacrucero. Las altas temperaturas hicieron que los turistas, adultos y niños, sucumbieran a la tentación y decidieran bañarse. En las imágenes, se ve cómo algunos empiezan a descalzarse para imitar el comportamiento de los que previamente ya se habían introducido y disfrutaban del descenso de temperaturas en el agua del lago artificial.

Hasta los 300 euros

La sanción del Ayuntamiento santacrucero por meterse en el charco de la capital va desde los 60 y hasta los 300 euros. La cuantía depende de la gravedad de la conducta, la reincidencia o los posibles daños ocasionados al patrimonio municipal. La prohibición está recogida en el artículo 128 de la ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno y jurídicamente la instalación está reconocida como fuente decorativa.

No es la primera vez que un episodio de estas características sucede en el charco de la plaza de España. En 2016, la Policía Local multó a un joven de 19 años que se bañó en el charco con una colchoneta. En el caso de esta veintena de turistas, se desconoce si agentes del cuerpo municipal actuaron para que salieran del agua que cubre parte de la plaza de España.

La administración local advierte de que el agua del charco no está tratada sanitariamente como la de una piscina, por lo que el baño puede implicar riesgos de infecciones, hongos o conjuntivitis.