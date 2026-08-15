Tenerife despierta este sábado con menos calor: bajan las temperaturas y habrá nubes en el norte

Tenerife comienza este sábado, 15 de agosto, con un descenso de las temperaturas que será especialmente notable en medianías y zonas altas orientadas al sur y oeste. Sin embargo, el calor no desaparecerá por completo y todavía se podrán alcanzar los 30 ºC en algunos puntos del sur de la Isla.

La previsión de la Aemet mantiene además la presencia de nubosidad en el norte de Tenerife, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías.

En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la tarde podrán aparecer intervalos de nubes en las medianías del sur.

El sur seguirá rozando los 30 ºC

El descenso de temperaturas será más acusado en las medianías y cumbres, especialmente en las vertientes sur y oeste. En el resto de zonas se esperan descensos más ligeros, mientras que en las costas del norte habrá pocos cambios.

Aun así, las zonas bajas del sur y la fachada sureste del área metropolitana podrán alcanzar los 30 ºC. Las temperaturas nocturnas tampoco darán demasiado respiro en los puntos más cálidos, con mínimas que durante la madrugada apenas bajarán de los 24-26 ºC.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una temperatura prevista de 22 ºC de mínima y 29 ºC de máxima.

El viento será otro de los protagonistas

El alisio soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de Tenerife y en la vertiente sur del área metropolitana.

La Aemet contempla además la posibilidad de rachas puntualmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

En las costas del suroeste habrá brisas, mientras que en las zonas altas del Teide el viento será moderado, con intervalos de fuerte, de componente oeste.

¿Qué tiempo hará en el resto de Canarias?

El cambio también se notará en el resto del Archipiélago.

Gran Canaria tendrá cielos nubosos en el norte y posibilidad de lloviznas en medianías desde el anochecer. Las temperaturas bajarán, aunque todavía se alcanzarán 30-32 ºC en zonas del sur y oeste y en la cuenca de Tejeda. En el sureste, las mínimas se situarán entre 24 y 26 ºC.

En La Gomera habrá nubosidad en el norte y posibilidad de precipitaciones débiles, mientras que en el sur todavía podrán alcanzarse los 30 ºC.

La Palma tendrá cielos nubosos en el norte y este, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. En El Hierro, los intervalos nubosos se concentrarán principalmente en el norte y las temperaturas descenderán en las zonas interiores.

Por su parte, Lanzarote tendrá pocos cambios y podrá alcanzar los 30 ºC en el sureste, mientras que Fuerteventura experimentará un ligero descenso térmico, aunque todavía podrá llegar a los 30-32 ºC en algunos puntos del sureste.

Un sábado de mar revuelto

En el litoral canario también habrá que prestar atención al viento. La Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7, con marejada o fuerte marejada.

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Además, se espera mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, especialmente en las aguas costeras de Tenerife, La Palma y La Gomera.