La Laguna
Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
El mayor de los dos ejemplares que se encuentran frente a la entrada principal del templo se cae sin que se conozcan por ahora las causas
Uno de los dos dragos que se encuentran frente a la entrada principal de la catedral de La Laguna se ha venido abajo la noche de este sábado 15 de agosto de 2026. Testigos presenciales aseguran que árbol, el más grande de los dos dragos que se encuentra en esta parte del casco histórico, ha generado un buen susto pero no ha causado daños personales.
La zona se encuentra acordonada tras la actuación de la Policía Local y la copa ha golpeado una casa terrera pero en principio tampoco se han producido daños de consideración sobre el inmueble. Es el segundo drago de gran porte que cae este año en Tenerife.
El otro caso fue el del conocido como Drago de San Francisco, o también llamado del Buenpaso o del cementerio de San Francisco, en Los Realejos, este todavía mayor -17 metros de altura- y 200 años de antigüedad. El caso del municipio realejero ocurrió el pasado 4 de marzo y provocó daños en varios vehículos que estaban aparcados en la zona.
En cuanto al ocurrido este sábado en La Laguna, los técnicos de parques y jardines examinarán en las próximas horas la zona para determinar qué ha podido ocurrir. El drago de la Catedral lagunera medía más de 10 metros y era un ejemplar espigado.
Muy cerca de la Catedral hay otro drago que amenaza con caerse pero se mantiene en pie. Se trata del emblemático árbol de la Plaza de la Junta Suprema, cuyo mal estado ha generado preocupación vecinal debido a su evidente inclinación, lo que ha llevado a solicitar su cercado y apuntalamiento preventivo por parte de los residentes del casco histórico.
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