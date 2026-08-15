Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta en CandelariaTiempo en CanariasCB CanariasCD TenerifeLa ULL sigue en el ranking de ShangháiExpansión hacia la RefineríaVuelta al cole en CanariasPlaya Jardín
instagramlinkedin

Probables lluvias débiles en las medianías del norte de Tenerife este domingo: la Aemet prevé cielos nubosos a intervalos

El alisio soplará con intensidad en los extremos noroeste y sureste de las islas de mayor relieve

Radar meteorológico de Canarias para el domingo

Radar meteorológico de Canarias para el domingo / Meteored

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en Canarias una jornada de temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero descenso en cumbres, acompañada de intervalos nubosos y viento del noreste que soplará con intervalos de fuerte en vertientes orientadas al sureste y noroeste.

Las capitales insulares mantendrán valores veraniegos agradables: Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 29 °C de máxima, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llegará a los 27 °C. En ambas ciudades la mínima se situará en los 23 °C.

Estado del mar y previsión por islas

En el litoral canario se espera viento del nordeste con fuerza 4 a 5, con rachas ocasionales de fuerza 6. El mar presentará de marejada a fuerte marejada, acompañado de mar de fondo del norte o nordeste de 1 a 2 metros de altura.

Noticias relacionadas

  • Tenerife: Intervalos nubosos con tendencia a cielos nubosos en el norte y probables lluvias débiles en medianías durante la primera mitad del día. No se descartan precipitaciones dispersas en el sur por la tarde. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en el sureste y el extremo noroeste. (Santa Cruz: 23°C - 29°C).
  • Aemet
  • Gran Canaria: Cielos nubosos en la vertiente norte con probabilidad de lluvias débiles en medianías, especialmente en la madrugada. En el sur, cielos poco nubosos. (Las Palmas de Gran Canaria: 23°C - 27°C).
  • Lanzarote: Cielos con intervalos nubosos y temperaturas estables. Viento moderado del noreste. (Arrecife: 23°C - 28°C).
  • Fuerteventura: Predominio de intervalos nubosos y valores térmicos sin grandes variaciones. (Puerto del Rosario: 23°C - 27°C).
  • La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este, donde se esperan precipitaciones débiles de madrugada. Descanso térmico en cumbres. (Santa Cruz de La Palma: 23°C - 27°C).
  • La Gomera: Predominio de cielos cubiertos al norte con lluvias débiles en la madrugada. Viento del noreste ocasionalmente fuerte. (San Sebastián de La Gomera: 23°C - 29°C).
  • El Hierro: Nubosidad al norte con posibilidad de lluvias débiles al principio y final del día. Ligeros descensos de las máximas en el sur. (Valverde: 18°C - 21°C).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  2. ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
  3. Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
  4. Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
  5. Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
  6. Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
  7. La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas
  8. Las icónicas piscinas naturales de El Caletón en Garachico: cómo morir de éxito

Probables lluvias débiles en las medianías del norte de Tenerife este domingo: la Aemet prevé cielos nubosos a intervalos

Probables lluvias débiles en las medianías del norte de Tenerife este domingo: la Aemet prevé cielos nubosos a intervalos

Los turistas ignoran la prohibición: se bañan en el charco de la plaza de España de Santa Cruz como si fuera una piscina pública

Los turistas ignoran la prohibición: se bañan en el charco de la plaza de España de Santa Cruz como si fuera una piscina pública

Día grande de la Virgen de Candelaria, aunque con menos peregrinos de lo esperado

Día grande de la Virgen de Candelaria, aunque con menos peregrinos de lo esperado

Los molinos de gofio de Tenerife: una historia tostada y pasada por piedra

Los molinos de gofio de Tenerife: una historia tostada y pasada por piedra

El viento frena la procesión de la Virgen de Candelaria, que sale hasta la puerta de la Basílica

El viento frena la procesión de la Virgen de Candelaria, que sale hasta la puerta de la Basílica

Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor

Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor

La Lotería Nacional deja parte del segundo premio en Santa Cruz de Tenerife este sábado 15 de agosto

La Lotería Nacional deja parte del segundo premio en Santa Cruz de Tenerife este sábado 15 de agosto

El Tablado en Güímar: un sueño marinero

El Tablado en Güímar: un sueño marinero
Tracking Pixel Contents