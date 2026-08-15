Probables lluvias débiles en las medianías del norte de Tenerife este domingo: la Aemet prevé cielos nubosos a intervalos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en Canarias una jornada de temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero descenso en cumbres, acompañada de intervalos nubosos y viento del noreste que soplará con intervalos de fuerte en vertientes orientadas al sureste y noroeste.

Las capitales insulares mantendrán valores veraniegos agradables: Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 29 °C de máxima, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llegará a los 27 °C. En ambas ciudades la mínima se situará en los 23 °C.

Estado del mar y previsión por islas

En el litoral canario se espera viento del nordeste con fuerza 4 a 5, con rachas ocasionales de fuerza 6. El mar presentará de marejada a fuerte marejada, acompañado de mar de fondo del norte o nordeste de 1 a 2 metros de altura.

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