Probables lluvias débiles en las medianías del norte de Tenerife este domingo: la Aemet prevé cielos nubosos a intervalos
El alisio soplará con intensidad en los extremos noroeste y sureste de las islas de mayor relieve
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en Canarias una jornada de temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero descenso en cumbres, acompañada de intervalos nubosos y viento del noreste que soplará con intervalos de fuerte en vertientes orientadas al sureste y noroeste.
Las capitales insulares mantendrán valores veraniegos agradables: Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 29 °C de máxima, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llegará a los 27 °C. En ambas ciudades la mínima se situará en los 23 °C.
Estado del mar y previsión por islas
En el litoral canario se espera viento del nordeste con fuerza 4 a 5, con rachas ocasionales de fuerza 6. El mar presentará de marejada a fuerte marejada, acompañado de mar de fondo del norte o nordeste de 1 a 2 metros de altura.
- Tenerife: Intervalos nubosos con tendencia a cielos nubosos en el norte y probables lluvias débiles en medianías durante la primera mitad del día. No se descartan precipitaciones dispersas en el sur por la tarde. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en el sureste y el extremo noroeste. (Santa Cruz: 23°C - 29°C).
- Aemet
- Gran Canaria: Cielos nubosos en la vertiente norte con probabilidad de lluvias débiles en medianías, especialmente en la madrugada. En el sur, cielos poco nubosos. (Las Palmas de Gran Canaria: 23°C - 27°C).
- Lanzarote: Cielos con intervalos nubosos y temperaturas estables. Viento moderado del noreste. (Arrecife: 23°C - 28°C).
- Fuerteventura: Predominio de intervalos nubosos y valores térmicos sin grandes variaciones. (Puerto del Rosario: 23°C - 27°C).
- La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este, donde se esperan precipitaciones débiles de madrugada. Descanso térmico en cumbres. (Santa Cruz de La Palma: 23°C - 27°C).
- La Gomera: Predominio de cielos cubiertos al norte con lluvias débiles en la madrugada. Viento del noreste ocasionalmente fuerte. (San Sebastián de La Gomera: 23°C - 29°C).
- El Hierro: Nubosidad al norte con posibilidad de lluvias débiles al principio y final del día. Ligeros descensos de las máximas en el sur. (Valverde: 18°C - 21°C).
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