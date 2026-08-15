Los molinos de gofio de Tenerife: una historia tostada y pasada por piedra

Desde la entrada parece arena. Fina, dorada y que se acumula en pequeños montonces sobre la mesa. Pero no lo es. Un cereal tostado y molido que, después de pasar por las piedras del molino, se convierte en uno de los alimentos más reconocibles de Canarias: el gofio.

En La Laguna, este proceso todavía se puede ver, escuchar y probar. Los molinos de gofio llevan décadas, algunos incluso más de un siglo, convirtiendo trigo, millo y otros cereales y legumbres en ese polvo que ha acompañado a los canarios durante generaciones.

En el municipio de San Cristóbal de La Laguna, tres familias molineras siguen abriendo sus puertas todos los días para honrar a sus abuelos, bisabuelos y antepasados. Como reconocimiento de su labor, el Ayuntamiento de La Laguna produjo en el pasado mes de junio una pieza audiovisual con los molinos de gofio como protagonistas, titulado ‘Molinos en la memoria de San Cristóbal de La Laguna’

Pero mantener esta tradición no es sencillo. Los hábitos alimenticios han cambiado y, con ellos, también las costumbres de las nuevas generaciones. El consumo de gofio es cada vez menor, haciendo que una actividad que durante años formó parte del día a día de muchas familias canarias sea ahora más difícil de mantener. El gofio sigue saliendo de las piedras de los molinos, pero cada vez son menos los que lo llevan a sus mesas.

¿Lo raro? La producción no ha dejado de crecer. Según los datos de la Indicación Geográfica Protegida, el Archipiélago pasó de producir 5,68 millones de kilos de gofio en 2014 a 6,74 millones en 2024, un aumento del 18,7%. Sin embargo, los relatos de los maestros molineros coinciden en que producir más no significa necesariamente que el producto tenga la misma presencia en las mesas canarias.

Una tradición ancestral

Tomás Javier Expósito, dueño del Molino Las Mercedes ‘La Fuerza de la Voluntad’, conoce de primera mano este cambio: “Antes compraba sacos de 25 kilos para alimentar a toda la familia. Ahora, como mucho, se llevan el de un kilo”. Y en su molino esa transformación también se percibe cuando se mira hacia atrás, entre las facturas que se conservan de sus primeros años de venta. Las cantidades que pedían las generaciones anteriores estaban muy lejos de las actuales. "Cuando empecé a recolectar los libros de mi abuelo, las toneladas que pedía mi abuelo, que podían ser 10.000 kilos en tres meses, no se ve actualmente", relata.

Dentro de las colinas del Aguere aún quedan algunos de aquellos molinos que, gracias a los vientos alisios, movían sus velas y machacaban el grano que se convertiría en gofio. Actualmente hay 37 molinos de gofio activos en toda Canarias, en Tenerife existen 11 molinos que comercializan su producto, siguiendo una tradición que ha pasado de generación en generación: tostado y pasado por piedra.

Una historia centenaria

El bajo consumo no sólo desenmascara los cambios nutricionales que han habido en las dieta de los canarios, también advierten de la historia que se puede perder. Muchos de los molinos que existen a día de hoy llevan abiertos más de 100 años, como es el caso de ‘La Estrella de Oro’.

Haciendo esquina en la calle Núñez de la Peña y pintado de rojo, se ubica el molino de gofio La Molineta, construido en 1866 por la familia de José Luís García, dueño del local. Con cinco generaciones entre sus piedras, es uno de los molinos más reconocidos y antiguos de toda la ciudad.

La Molineta 'La Estrella de Oro', La Laguna / María Pisaca

“Lo que hace especial a La Molineta son las ganas de experimentar de la familia”, explica García. Y es que el molino lagunero cuenta con 12 velas, frente a las cuatro habituales, además de ser el primer local de gofio en tener un motor eléctrico para moler el cereal con 1000 pesetas en aquella época. “Fue una elección revolucionaria porque molía el doble que aquellos convencionales de cuatro velas”, recuerda el propietario.

La historia de La Molineta es también la de una familia que ha mantenido el molino durante cinco generaciones. El paso de los años no ha conseguido borrar una actividad que, durante décadas, formó parte de la vida cotidiana de los canarios.

Y es que su labor ha atravesado océanos, llegando a compartir la cultura canaria con países como Estados Unidos, Alemania o Uruguay. "Hay comunidades en estos países que llevan la bandera de Canarias como si fuese la suya", explica el molinero. Con relaciones internacionales de este calibre, el gofio ha viajado por todo el mundo. Según los datos del Gobierno de Canarias, 1,7 millones de kilos de los 6,74 millones producidos en 2024 se destinaron a la exportación.

Un alimento que salvó vidas

El gofio en muchas ocasiones llegó incluso a salvar miles de vidas. En el Molino de Las Mercedes, a cinco kilómetros hacia el noreste del casco histórico, su apertura supuso una vía de escape para muchas familias situaciones vulnerables. El negocio fue fundado por don Nicolás Melián en 1939, aunque no abrió sus puertas hasta 1942 debido a las complicaciones que trajo la guerra civil. Esta etapa de postguerra convirtió el gofio en un alimento fundamental.

“En el año en que se inauguró, montar un negocio de alimentación entre toda la miseria que había en un pueblo como Las Mercedes, iba a dar de comer a muchas personas que no tenían nada más”, cuenta Expósito.

Molino de Gofio Las Mercedes / María Pisaca

El propio nombre del local, ‘La Fuerza de la Voluntad, patrocinado por la Virgen de Candelaria’, resume parte de aquella historia. “En el año 42 costaba mucho hacer los permisos de apertura de cualquier negocio”, explica. Y es que La Morenita tuvo un papel muy importante en este proceso, ya que “todos los días le rezaba a la Virgen de Candelaria porque pudiera abrir el molino; y él, que era un hombre muy testarudo, estuvo años hasta que se lo concedieron”.

Así, bajo el amparo de La Morenita, el negocio lleva más de 80 años abierto, repartiendo alimento a todo el que cruce esas cuatro paredes. Y aunque los instrumentos sigan siendo los mismos, el consumidor no lo es.

Expósito defiende que el producto debería tener un reconocimiento mayor. “Si alguien nombra a Valencia, lo primero en lo que piensa es en la paella valenciana. Si nombramos a Canarias pensamos en el plátano y el gofio”, ejemplifica. Para el molinero, el problema no solo reside en que se venda menos, las instituciones no ayudan a que este producto reciba mayor atención: “El gofio canario no puede desaparecer nunca y se debería de fomentar a nivel turístico 30.000 veces más de lo que se hace”.

De toneladas a paquetes de un kilo

En Tejina, Yanira Hernández, dueña del Molino Raúl, también ha visto ese cambio desde dentro de una familia dedicada durante generaciones a la elaboración del gofio. “Antes se vendían toneladas al mes, en la época de mi abuelo. Hemos pasado de vender a granel a que ya pedimos la materia prima en sacos, pues vendemos menos”, explica Hernández.

La molinera apunta directamente a las nuevas generaciones como uno de los principales retos para mantener vivo el consumo. La competencia, dice, no está únicamente en otros productos tradicionales, sino en alimentos que han ocupado el espacio que antes tenía el gofio en la alimentación de los más pequeños.

Molino de gofio Raúl, Tejina / Molino de gofio Raúl

“Los niños lo comen todos los días porque es fácil, es barato, y por esas razones es que se está perdiendo la cultura canaria”, explica.

El problema también está en la transmisión de esa costumbre. Quienes crecieron con el gofio como parte habitual de sus comidas todavía mantienen el vínculo con los molinos, pero las generaciones más jóvenes tienen cada vez menos contacto con el producto. "Ahora vienen de vez en cuando las abuelas con los niños, pero no es una imagen que se repita mucho", expresa la dueña, que se crió toda la vida entre nubes de trigo y millo molido.

Por eso, los propios molineros han empezado a buscar nuevas formas de acercarlo a los niños. En La Molineta, los colegios visitan las instalaciones para conocer el molino y su historia. “Los colegios vienen a hacer excursiones y así ellos conocen cómo funciona el molino y cómo se hace el gofio”, cuenta el responsable de La Molineta.

En el Molino Raúl también realizan actividades en los centros educativos. “Mi marido va a los colegios a hacer talleres a los niños más pequeños y a dar charlas sobre la importancia del gofio”, señala la dueña.

Los molinos siguen abiertos, las piedras siguen girando y las familias continúan manteniendo negocios que, en algunos casos, llevan más de un siglo formando parte del paisaje canario. Pero el futuro de estos establecimientos depende de algo que no pueden hacer solos: que el gofio vuelva a ocupar un lugar en las mesas.

Porque el gigante al que ahora se enfrentan los molinos no es una criatura escondida entre las hélices. Es la bollería industrial que viene dentro de un paquete bonito y azucarado.