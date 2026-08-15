La Lotería Nacional deja parte del segundo premio en Santa Cruz de Tenerife este sábado 15 de agosto

El sorteo ordinario de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 15 de agosto de 2026, ha vuelto a sonreír a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde ha recaído parte del segundo premio, agraciado con 120.000 euros a la serie (12.000 euros al décimo).

El número afortunado con este segundo premio ha sido el 45289, repartido entre la provincia tinerfeña y otras siete provincias españolas (Almería, Ávila, Asturias, Barcelona, Córdoba, Madrid y Murcia).

Un primer premio que también tocó en Canarias

Por su parte, el primer premio del sorteo, dotado con 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo), correspondió al número 90742.

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Aunque pasó de largo por Tenerife, el primer premio sí tocó de lleno en el Archipiélago canario tras venderse décimos agraciados en la provincia de Las Palmas, compartiendo la fortuna con consignaciones en Ávila, Barcelona, Vizcaya, Castellón, Girona, La Rioja, Madrid y Murcia.