Desde Lamine Yamal bañando a Messi a un nido de pájaro: la Verbena de la Pamela de Tejina aumenta en creatividad

La originalidad de los asistentes a la Verbena de la Pamela de Tejina, en La Laguna, no tiene límites. El ejemplo está en uno de los atuendos en los que se puede ver cómo Lamine Yamal baña a un Messi muy compungido por su derrota ante España en la final del Mundial del pasado mes de junio. Bajo la imagen se puede leer la frase: "Primero, buenos días. Segundo, Argentina". Muchas banderas de diferentes países con una franja de césped artificial adornan una pamela que representa la segunda victoria de la selección española de fútbol en la máxima competición y su superioridad ante el conjunto albiceleste en el último encuentro.

Este es solo uno de los sombreros que se vieron en la tradicional cita de Tejina. Cientos de personas se echaron la pamela a la cabeza y se reunieron en la plaza y en El Ramal desde primera hora de la tarde de este sábado 15 de agosto. Recreaciones de los corazones del propio municipio, guaguas, motivos caribeños o navideños, un nido de pájaros rodeado de naturaleza, lecheras o muchas verduras son algunas de las decoraciones más llamativas en un mar de colores. No obstante, participar en la Verbena de la Pamela de Tejina no es difícil. No hay que ser un genio, sino basta con ponerse un sombrero o una pamela. No hay por qué adornarlo, como se puede ver en algunas de las cabezas de la plaza. Aunque la verbena compitió con el día grande de la Virgen de Candelaria, los más fieles a la celebración de Tejina no faltaron. La fiesta se prolongó hasta por la noche en un ambiente lleno de creatividad y alegría.

Es difícil encontrarse a una cabeza sin atuendo en la plaza de Tejina. Si lo hay, es como ver a alguien en la plaza Weyler de Santa Cruz sin un disfraz en una noche de carnaval. Tener un sombrero, gorra o pamela adornada, de cualquier manera, es lo único necesario para asistir a una de las fiestas más populares de Tenerife.

En plena madurez

La Verbena de la Pamela de Tejina -iniciada en la década de los 80 del siglo XX- demostró encontrarse en un buen momento, en plena madurez, tras los problemas y el desorden público que se vivió en 2008. En ese momento, el protagonismo estaba más del lado del agua que se tiraban entre los asistentes, que de los atuendos de la cabeza. Los altercados y el desorden público no volvieron al prohibirse el lanzamiento de líquidos. Ahora, 18 años después, la pamela, la gorra y los sombreros vuelven a ser los protagonistas junto a la creatividad de los cerebros.

Pero las fiestas de Tejina no terminan con la Verbena de la Pamela. Los corazones siguen latiendo en un mes de agosto intenso para el núcleo lagunero y la jornada del domingo 16 de agosto se torna algo más cultural con la celebración de la segunda edición de Montañas Costeras, con la ruta interpretativa Caminos del mar, feria artesana, muestra y degustación de producto local. Por la tarde, actúa de la Parranda de Tejina. La última jornada de la semana concluye a las 21:30 horas con la proyección de una película sobre la fiesta de Tejina hace diez años.

Para el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, Dailos González, la cita con Tejina es imprescindible en el municipio. "Las fiestas de San Bartolomé están transcurriendo con gran afluencia de participantes y con absoluta normalidad y animamos a que continúen en esta misma tónica durante todo el mes de agosto y primeros días de septiembre, con el momento culminante de los Corazones". El pulso popular e incansable de Tejina seguirá hasta el próximo 30 de agosto, cuando los corazones entren hasta la plaza y al día siguiente, el 31, vuelvan a salir.