La Laguna da luz verde al expediente para redactar el proyecto del Centro Sociocultural Gitano

La construcción del Centro Sociocultural Gitano Canario en La Laguna ha dado su primer paso administrativo. El Ayuntamiento ha iniciado el expediente de contratación y la tramitación anticipada para encargar la redacción del proyecto básico, de ejecución y la dirección facultativa de las obras de un equipamiento que se levantará en el barrio de La Candelaria, en La Cuesta. La actuación parte con un presupuesto base de licitación superior a 340.000 y sus pliegos se publicarán en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La elección de La Candelaria no es casual. El centro se ubicará en la calle Rector José Escobedo y González Alberu, dentro de uno de los enclaves con mayor presencia gitana del Archipiélago. El inmueble deberá concebirse como un equipamiento público sociocultural, preparado para acoger actividades comunitarias, sociales, culturales y formativas. Su objetivo será atender las necesidades del colectivo romaní e integrarse en la dinámica vecinal de La Cuesta.

Un paso decisivo

El procedimiento que ahora arranca definirá primero sobre el papel cómo será el edificio. El contrato contempla una duración estimada de ocho meses desde la firma: tres para la redacción del proyecto básico y cinco para completar el proyecto de ejecución. La licitación no supone aún el inicio material de la construcción, pero sí fija la hoja de ruta técnica necesaria para convertir una reivindicación histórica de la comunidad gitana lagunera en una infraestructura concreta.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, considera que el expediente permite responder a una demanda sostenida durante años por un colectivo “plenamente implantado” en el municipio. El regidor sitúa el futuro centro como una infraestructura de referencia para Canarias por su capacidad para impulsar la inclusión, la integración y la dinamización sociocultural.

La importancia del proyecto va más allá de disponer de una nueva sede. El Ayuntamiento plantea el centro como una herramienta para desarrollar políticas locales de inclusión, combatir la discriminación y los prejuicios y favorecer la igualdad de oportunidades. También reserva un papel destacado al empoderamiento de las mujeres gitanas. Gutiérrez destaca la trayectoria de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Kamela Nakerar, presidida por Josefa Santiago.

Un recinto para reforzar la convivencia

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, subraya que el encargo deberá concretar el proyecto básico, el de ejecución y la posterior dirección de obra. Esa fase será determinante para traducir las necesidades sociales y funcionales en soluciones arquitectónicas, distribución de espacios, accesibilidad y usos. La intención municipal es que el edificio funcione como un recurso abierto a la actividad comunitaria y capaz de reforzar la convivencia en su entorno.

La iniciativa se apoya en una presencia histórica consolidada. La Laguna cuenta con una de las comunidades gitanas más antiguas y numerosas de Canarias. El asentamiento del pueblo romí en las islas creció desde los años cuarenta del siglo XX, cuando soldados de reemplazo de etnia gitana llegaron al Archipiélago para realizar el servicio militar y después regresaron con sus familias.

Un estudio del profesor José Carmona Santiago señala que en Canarias no existen zonas guetizadas como en otros territorios peninsulares, que la infancia gitana está escolarizada y que más de una decena de mujeres gitanas han llegado a la universidad. También advierte de que los cambios sociales recientes han aumentado situaciones de vulnerabilidad.

El propósito real

En ese contexto, el futuro centro de La Candelaria aspira a ser más que un edificio: un punto estable para preservar la cultura, acompañar a las familias, generar formación, fortalecer el asociacionismo y favorecer la participación del pueblo gitano en la vida municipal. El expediente abre un proceso y coloca la infraestructura en una secuencia administrativa definida para su ejecución. La redacción del proyecto será el paso previo para que una reivindicación de décadas empiece a tomar forma física en uno de los barrios donde esta comunidad ha construido parte de su historia reciente en el municipio.