Día grande de la Virgen de Candelaria, aunque con menos peregrinos de lo esperado

"El año que viene salimos a las cinco y media de la mañana". Aún quedan 364 días para la próxima peregrinación por Tenerife para visitar a la Virgen de Candelaria y ya hay quien la está organizando para que no se le escape ningún detalle. Eso es lo que se comentaba entre una familia que este sábado 15 de agosto llegaba a la Basílica de la Villa Mariana pasadas las diez de la mañana y parecía que se le había hecho tarde. Era culpa del reloj o del sol, que desde bien temprano estuvo presente en esta festividad, en la que tampoco quiso faltar el viento. Fuera por los elementos climáticos o por otro motivo -la importante reforma de la plaza de la Basílica y las obras a medio realizar también pudieron afectar a la festividad-, esta celebración no contó con una gran afluencia de público en esta ocasión y durante la mañana se pudo transitar por el casco histórico sin grandes complicaciones. Además, la Virgen de Candelaria finalmente no pudo procesionar por el casco histórico de la ciudad, puesto que sobre las once de la mañana comenzó a soplar un fuerte viento que imposibilitó la salida de la imagen de la Basílica.

Los miembros de Lisiados Team fueron algunos de los primeros en llegar en la mañana del sábado a la plaza de la Basílica de la Virgen de Candelaria. El equipo formado por familias y amigos llevan ya siete años peregrinando durante la noche y este año salieron a las cinco y cuarto de la mañana desde El Sobradillo. Reconocieron que en los caminos cada año se encuentran a más personas y, aunque los más jóvenes suelen hacer el recorrido la noche anterior para llegar a Candelaria y disfrutar de la verbena, cada vez son más los que se suman a caminar en la mañana del 15 de agosto. Cuando aún no habían dado las diez de la mañana ellos ya habían desayunado, puesto que hicieron una parada en el camino y repusieron fuerzas en el Bar Agrícola, el Igueste de Candelaria, "como no podía ser de otra manera", afirmó Lourdes Fajardo, una de las componentes de este grupo que tiene como lema Siempre tocados, nunca rendidos.

Celebración del día de Candelaria 2026 en la Villa Mariana / María Pisaca

Historias en el camino

También antes de la diez de la mañana ya estaba en Candelaria Marta Gil con su grupo de una decena de amigos, con los que lleva unos cuatro años haciendo la peregrinación desde el municipio de El Rosario. Nada más visitar a la Virgen ya estaban buscando dónde desayunar y, sobre todo, dónde hacerse con algo de beber porque el calor apretó en esta ocasión y precisamente por eso afirmaron que no encontraron a demasiada gente en el camino. Justo en ese momento se comenzaron a oír sirenas que anunciaban la llegada de los corredores protagonistas de la ofrenda floral atlética anual.

Precisamente Gabriel Acebedo fue uno de los jóvenes que participó en este recorrido de 32 kilómetros que se desarrolla cada año desde Santa Cruz de Tenerife. El joven realizó los últimos metros de la marcha acompañado por su madre Catherine. Ambos son colombianos y llevan siete años viviendo en Tenerife. "Somos católicos y como sabemos que este día cuenta con una gran tradición en Canarias, quisimos sumarnos a las celebraciones", expresaron mientras se dirigían a la plaza de la Basílica, hasta donde querían llegar para dar las gracias "porque lo hemos pasado mal por muchas razones y tenemos que dar las gracias por estar tan bien en Canarias", expresaron madre e hijo, quienes reconocieron además que en el camino han descubierto muchas "historias hermosas que nos han hecho emocionar".

Sin importar la edad

Otro de los peregrinos que llegó corriendo fue Juan Francisco Padrón, de 49 años, quien realizó esta marcha atlética junto a su padre de 73 años. "Aunque se hace largo, ya llevo unos cuantos años haciendo el recorrido porque tengo la promesa y, la verdad que llegar a la plaza y ver todos los ramos de flores de la ofrenda colocados ante la Virgen me dan una alegría impresionante. El corazón se te parte al verlo", relató este vecino de Taco.

Varios corredores durante la ofrenda atlética a la Virgen. / María Pisaca

Adrián López y Ana Pernuy son gallegos pero viven en Tenerife desde hace seis años. Para ella era el segundo año en el que participaba en esta marcha atlética, en la que su pareja se estrenó en este 2026. "Nos gusta cumplir con la tradición de los lugares en los que vivimos", indicaron sonrientes y un poco acalorados, sobre todo Pernuy, quien iba en esta ocasión con un peso extra, puesto que se encuentra embarazada de seis meses. "Si las vacaciones nos lo permiten, el año que viene volveremos seguro, y lo haremos empujando el carrito de Alonso", avanzaron los gallegos, haciendo referencia al nuevo miembro de la familia que está en camino.

Asistentes asiduos

Todas esas historias las conoce bien Juan Morato, encargado del puesto de turrones Olivia Frías de Tacoronte. Este pequeño establecimiento lleva más de 80 años y tres generaciones recorriendo las fiestas de toda Tenerife. En Candelaria permanece durante nueve días en agosto y Morato habló en esta ocasión de que el calor ha protagonizado gran parte de la estancia. A pesar de las altas temperaturas, son muchos los que se han animado a comparar turrones y piñas, "sobre todo para llevar a casa y para regalar", expresó durante la mañana bien resguardado bajo su toldo.

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ofició la que fue su segunda misa de la festividad del 15 de agosto en la Basílica de Candelaria y llamó a los feligreses a huir de la idolatría del lucro y de no caer en la tentación de vivir sin Dios, "relegando al ser humano a un mero algoritmo manipulable". "Cuando eliminamos a Dios, surgen personas e ideologías totalitaristas que se creen dioses, dueños y señores de la humanidad, que se creen por encima del bien y del mal, que promueven guerras, muerte y división, que pierden el horizonte ético en sus vidas y viven en la corrupción", afirmó en la homilía, durante la que habló de los peligros de llevar una vida artificial y virtual. Además, parafraseó al Papa y expresó que tenemos "el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado, y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor".

Para todos los que sufren

Eloy Santiago recordó la reciente visita del papa León XIV a Canarias el pasado mes de junio y trajo al presente el mensaje de aquel periplo: "Alcemos la mirada, con esperanza, hacia ese futuro de salvación". Además, tuvo palabras de aliento para los pueblos de Venezuela y Colombia, afectados por sendos terremotos en los últimos tiempos, así como para aquellos que sufren en la sociedad canaria a causa de la exclusión, los migrantes, los que viven en lugares de guerra, las víctimas de las injusticias sociales y desigualdades económicas y las víctimas de los abusos y de la violencia.

Patricia Ginovés

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó la elevada afluencia de peregrinos durante las jornadas previas a este 15 de agosto y valoró que el dispositivo de seguridad y protección civil. Puso el acento, además, en la llegada de miles de personas a la Villa Mariana por distintos caminos y destacó el buen desarrollo del dispositivo desplegado para garantizar la seguridad de los peregrinos. "Tuvimos mucha afluencia y hasta las dos de la mañana de este sábado se produjeron numerosas llegadas a la plaza de la Basílica", explicó y aseguró que, pese a la elevada participación, "todo transcurrió con mucha tranquilidad".

Restricciones en el monte

En relación con las condiciones meteorológicas y el riesgo de incendios forestales, Dávila explicó que Canarias rebajó el nivel de alerta y pasó a situación de prealerta a partir de las ocho de la mañana del sábado, por lo que ya se ha recuperado parte de la movilidad por las zonas de monte. No obstante, pidió mantener la prudencia, especialmente durante las horas de mayor calor. "Hemos pasado por dos jornadas de calor importante y seguimos estando por encima de los 30 grados. En este momento, lo más prudente es no transitar por el monte", advirtió. La presidenta insular recordó que numerosos caminos atraviesan las zonas forestales y son utilizados por peregrinos procedentes tanto del norte como del sur de Tenerife para llegar hasta Candelaria y apeló a mantener las mismas precauciones que han acompañado la peregrinación durante los últimos días, especialmente ante las elevadas temperaturas y las condiciones del entorno natural.

Nuevas peregrinaciones

La propia alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, también habló del calor que ha protagonizado esta edición de las fiestas. Tanto es así que llegó a proponer una segunda peregrinación a la Villa Mariana en febrero para que de ese modo se pueda transitar por los senderos y pistas en el monte sin peligro de incendio. La regidora recordó que, por tercer año consecutivo, el Cabildo de Tenerife prohibió transitar por el monte por riesgo de incendios forestales, lo que generó un gran "desconsuelo" entre muchos peregrinos que tienen esta fecha marcada a fuego en el calendario.

Es por eso que la corporación local ve pertinente organizar una nueva peregrinación en los años venideros que coincida con la festividad de la Virgen de Candelaria, el día 2 de febrero, ya que entonces es probable que la climatología sea más favorable. "Quizá sea cuestión de plantearlo con todas las instituciones y con la comunidad de frailes dominicos, poder peregrinar en febrero por los montes y senderos, y mantener la peregrinación del 14 agosto por otras vías alternativas", reflexionó al término de las celebraciones de la mañana.