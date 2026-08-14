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¿Vas de ruta por Tenerife este fin de semana? El 112 avisa de estos riesgos

El calor, la radiación ultravioleta, el viento y el riesgo de incendios obligan a extremar las precauciones antes de salir de ruta por la Isla

Los consejos del 112 Canarias para caminar por la montaña con seguridad

Los consejos del 112 Canarias para caminar por la montaña con seguridad

112 Canarias

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife ofrece multitud de rutas para disfrutar de la naturaleza durante el verano, pero las condiciones meteorológicas y el riesgo de incendios forestales obligan a extremar las precauciones antes de ponerse en marcha. El calor, la elevada radiación ultravioleta y el viento pueden convertir una caminata en la montaña en una situación de riesgo si no se toman las medidas adecuadas.

El 112 Canarias ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a quienes tengan previsto realizar actividades de senderismo durante estos días, con especial atención a la hidratación, la protección frente al sol, la planificación del recorrido y la necesidad de consultar posibles restricciones de acceso.

En Tenerife, además, es especialmente importante comprobar previamente si el sendero elegido permanece abierto, ya que las medidas preventivas frente al riesgo de incendios pueden limitar temporalmente el acceso a determinadas pistas y caminos forestales.

Antes de salir, comprueba el estado de la ruta

Una de las principales recomendaciones es planificar la actividad antes de comenzar. Conviene conocer la dificultad, duración y características del recorrido, consultar la previsión meteorológica y comprobar si existen cierres o restricciones en la zona.

Esta precaución cobra especial importancia en Tenerife durante estos días debido a las medidas adoptadas por las autoridades ante el riesgo de incendios forestales.

Además, el 112 aconseja comunicar a familiares o amigos qué ruta se va a realizar y cuál es la hora aproximada prevista de regreso.

El sol también quema en la montaña

La sensación de frescor que puede aparecer al ascender a las medianías o a zonas de mayor altitud no significa que desaparezca el riesgo de quemaduras solares.

La radiación ultravioleta puede ser especialmente intensa en las zonas altas, por lo que se recomienda utilizar protección solar, cubrir la cabeza con gorra o sombrero y utilizar ropa adecuada.

También es aconsejable buscar zonas de sombra siempre que sea posible y evitar las horas centrales del día, cuando la radiación solar alcanza valores más elevados.

La crema solar debe aplicarse antes de comenzar la ruta y renovarse periódicamente, especialmente en recorridos largos, después de sudar o si se ha producido contacto con agua.

Llevar agua es imprescindible

La hidratación es otro de los puntos fundamentales. El 112 recomienda llevar suficiente agua y beber de manera frecuente, sin esperar a tener sed.

También es conveniente llevar alimentos ligeros y frescos que permitan reponer energía durante la caminata.

El calor y el ejercicio físico pueden favorecer la aparición de deshidratación, agotamiento o golpe de calor. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas o desorientación, se debe detener la actividad, buscar un lugar fresco y pedir ayuda si la situación no mejora.

No te salgas del sendero

Otra de las recomendaciones fundamentales es permanecer siempre en los caminos señalizados.

Los atajos pueden conducir a terrenos inestables, barrancos o zonas de difícil acceso, además de aumentar las posibilidades de perderse.

Antes de comenzar también es importante valorar las propias condiciones físicas y no realizar una ruta que exceda las capacidades de los integrantes del grupo.

El móvil, siempre cargado

El teléfono móvil debe llevarse con la batería cargada, aunque el 112 recuerda que no se debe depender exclusivamente de él, ya que existen zonas de montaña donde la cobertura puede ser limitada.

En caso de accidente, pérdida, desorientación o cualquier otra emergencia, hay que llamar al 112 y proporcionar la ubicación más precisa posible.

También resulta recomendable llevar una batería externa si se prevé una actividad prolongada.

Mucha atención al riesgo de incendios

En las actuales condiciones, existe además un factor que no debe pasarse por alto: el riesgo de incendios forestales.

Por ello, antes de realizar una ruta por Tenerife es fundamental comprobar las medidas vigentes en la zona. Las autoridades pueden establecer restricciones de acceso a senderos, pistas forestales y espacios naturales cuando las condiciones meteorológicas eleven el peligro.

La recomendación es clara: si un camino está cerrado, no se debe acceder aunque se conozca previamente la ruta.

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La planificación y la prudencia son claves para disfrutar de los espacios naturales de Tenerife durante el verano sin que una jornada de senderismo termine convirtiéndose en una emergencia.

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