Tres terremotos se registran cerca de Tenerife durante la madrugada de este viernes

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de la detección de tres terremotos de baja magnitud durante la madrugada de este viernes 14 de agosto en zonas marítimas cercanas a la isla de Tenerife. Los movimientos sísmicos se produjeron en el Océano Atlántico.

Según los datos difundidos por el organismo, ninguno de los seísmos alcanzó una magnitud elevada, aunque fueron registrados por la red de vigilancia sísmica que monitoriza de forma permanente la actividad geológica del archipiélago.

El primer temblor se produjo al nordeste de la isla

El primero de los terremotos tuvo lugar a las 2:12 horas. El IGN situó su epicentro en el mar, al nordeste de Tenerife, y calculó una profundidad de 28 kilómetros. La magnitud registrada fue de 2,2, la más alta de las tres detectadas durante la madrugada.

Posteriormente, a las 3:58 horas, se produjo un segundo movimiento sísmico en el Océano Atlántico, al oeste de Puerto de la Cruz. En este caso, el terremoto alcanzó una magnitud de 1,4 y se localizó a 23 kilómetros de profundidad.

Un tercer seísmo entre Tenerife y Gran Canaria

El último episodio registrado ocurrió a las 5:42 horas. El epicentro se localizó en la zona marítima situada entre Tenerife y Gran Canaria, a una profundidad de 12 kilómetros. La magnitud fue de 1,8, según los datos oficiales del IGN.

Terremoto entre Gran Canaria y Tenerife el 14 de agosto de 2026 / IGN

Canarias es una región con actividad sísmica frecuente debido a su origen volcánico. La mayoría de los movimientos detectados por los sistemas de vigilancia son de baja intensidad y suelen pasar desapercibidos para la población.

Seguimiento permanente de la actividad sísmica

El IGN mantiene una vigilancia continua sobre la actividad sísmica y volcánica del archipiélago para detectar cualquier variación relevante y proporcionar información actualizada a las administraciones y a la ciudadanía.