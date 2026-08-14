Tenerife vuelve a superar los 30 ºC este viernes con calor y viento fuerte

Tenerife afronta este viernes, 14 de agosto, una nueva jornada de calor, aunque con temperaturas ligeramente diferentes según las zonas de la isla. La Aemet prevé que los termómetros puedan alcanzar los 34 ºC en medianías del sur y oeste y en algunas zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana.

En las áreas más afectadas, además, la noche será cálida, con temperaturas mínimas que apenas bajarán de 24-26 ºC.

El día comenzará con cielos nubosos en el norte, especialmente en el nordeste y por debajo de los 600-800 metros. A medida que avance la jornada se abrirán algunos claros, mientras que el resto de Tenerife tendrá cielos poco nubosos o despejados.

También habrá ligera calima en altura, más apreciable en las zonas altas, aunque la previsión apunta a que irá retirándose durante la segunda mitad del día.

El viento gana protagonismo

El otro gran protagonista meteorológico será el alisio, que soplará moderado con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de Tenerife y en la vertiente sur del área metropolitana.

La Aemet no descarta rachas puntualmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

En las costas del suroeste habrá brisas, mientras que en las zonas más altas del Teide el viento será moderado del oeste.

Las temperaturas tendrán pocos cambios en las costas y en las zonas de interior orientadas al norte. En el resto de la isla, las mínimas subirán ligeramente y las máximas podrían bajar ligeramente.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 25 ºC y una máxima de 32 ºC.

¿Qué tiempo hará en el resto de las islas?

El episodio de calor será especialmente intenso en Gran Canaria, donde se superarán los 34 ºC en la cuenca de Tejeda y en medianías del sur y oeste y el sureste. Localmente se podrán alcanzar 37 ºC. Las mínimas tampoco darán mucha tregua y podrán quedarse en 26-28 ºC.

En Fuerteventura se alcanzarán los 32 ºC en el interior sur y el sureste, con posibilidad de llegar a 34 ºC. Lanzarote tendrá máximas de hasta 30-32 ºC en el sureste.

La Gomera alcanzará los 30-32 ºC en medianías y cumbres del sur y podría llegar puntualmente a 34 ºC. En La Palma, los valores más elevados, de hasta 30-32 ºC, se esperan en medianías y cumbres del oeste.

Por último, El Hierro tendrá temperaturas de 30-32 ºC en medianías y cumbres orientadas al sur, con posibilidad de alcanzar los 34 ºC en el sureste.

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El mar, también con viento

En el litoral de Canarias se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada. Además, las aguas costeras de Tenerife, La Palma y La Gomera tendrán mar de fondo del nordeste de entre 1 y 2 metros.