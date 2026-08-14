Estos son los datos de contaminación que han llevado al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a reabrir la mayor cala de Playa Jardín

Ya se puede echar un chapuzón en la mayor cala de las tres que componen Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz. El Ayuntamiento reabrió este viernes 14 de agosto de 2026 Playa Grande, la que se encuentra justo al lado del barrio de Punta Brava, después de permanecer dos días cerrada por niveles superiores a lo permitido en la bacteria Escherichia coli, común en los vertidos de aguas fecales.

El alcalde portuense, Leopoldo Afonso, decretó la reapertura después de que la Dirección General de Salud Pública, el departamento del Gobierno de Canarias que controla el estado de las aguas de las costas isleñas, concluyera que las de Playa Grande volvían a ser aptas para el baño, con lo que aconsejaba retirar la prohibición provisional adoptada el pasado miércoles día 12.

Este nuevo episodio de contaminación en Playa Jardín se inició el pasado lunes día 10. Las analíticas efectuadas esa jornada –dentro de la campaña habitual de Salud Pública– en uno de los puntos de muestreo, el de Playa Grande, dieron un resultado que se acercaba al tope permitido por el programa de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Baño. La medición en una de las bacterias, Escherichia coli, fue de 470 ufc por cada 100 mililitros de agua, cuando el máximo es 500.

Al día siguiente, martes día 11, la analítica dio peores resultados en la misma bacteria, con un nivel de 850 ufc, 350 por encima de lo autorizado. De ahí que el miércoles 12, el alcalde decidiera seguir las indicaciones de Salud Pública y cerrar la mayor cala de Playa Jardín. La medida ha durado 48 horas. Las nuevas analíticas realizadas este jueves día 13 volvieron a los niveles aptos para el baño, con 250 ufc, por lo que ayer por la mañana el Gobierno portuense procedió a retirar el veto.

El anterior episodio del 22 al 23 de junio

Otro episodio similar se produjo entre los días 22 y 23 de junio en otra de las calas de Playa Jardín, El Charcón. El Ayuntamiento, sin embargo, no decretó el cierre entonces al asegurar que Salud Pública no había enviado el informe a través de la forma que el Gobierno portuense considera oficial, es decir, con registro de entrada. El área de la Consejería de Sanidad aclaró que había empleado el conducto «habitual» con todos los ayuntamientos, es decir, a través de llamada telefónica y correo electrónico.

A raíz de esta disparidad de criterios sobre cuál es el modo correcto de comunicación, Salud Pública ha decidido en este último caso de contaminación –en el que sí se procedió al cierre– alertar al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz mediante registro de entrada.

Otro motivo de fricción ha estado en la utilización por parte del Ayuntamiento de analíticas propias. Cuando el pasado día 12 decidió cerrar Playa Grande, el equipo de gobierno municipal informó de que había encargado cinco muestras en la zona afectada, todas ellas con resultados «óptimos» en el mismo periodo que el análisis de Salud Pública. «Esta diferencia respecto al dato comunicado por Salud Pública hace necesario estudiar y aclarar técnicamente la discrepancia antes de adoptar cualquier nueva decisión», alegó el Consistorio.

Frente a este planteamiento, Salud Pública matizó que las únicas analíticas válidas para decidir si una playa es apta o no para el baño son las que realiza su servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio.

Analíticas de contraste

Al respecto, el concejal de Hacienda y Contratación Pública de Puerto de la Cruz, Pedro Antonio Campos, aclaró este viernes que «el Ayuntamiento consideró necesario disponer de nuevas comprobaciones independientes que aportaran la máxima seguridad y transparencia». Acto seguido, precisó: «Estos controles de contraste no responden a una voluntad de confrontación con ninguna administración, sino al deber de recabar toda la información disponible ante resultados inicialmente diferentes».

Esta valla prohibiendo el baño en Playa Grande, la mayor cala de Playa Jardín, ha sido retirada este viernes después de que Salud Pública confirmara que sus aguas son aptas para darse un chapuzón. / Arturo Jiménez

En cualquier caso, el Consistorio anunció ayer en el pleno la contratación de un segundo laboratorio independiente para efectuar nuevos análisis de contraste en diferentes puntos de Playa Jardín. La reapertura no solo supone la interrupción de las actuaciones preventivas. El Ayuntamiento ha comenzado el séptimo ciclo de limpieza de Playa Jardín, que se suma a las labores periódicas realizadas en este espacio para preservar sus condiciones de salubridad.

El proceso judicial

También en relación a Playa Jardín, el equipo liderado por Leopoldo Afonso ha decidido personarse como acusación particular en el procedimiento judicial abierto por el anterior cierre de Playa Jardín por contaminación, ocurrido durante 349 días entre el 3 de julio de 2024 y el 17 de junio de 2025.

En esta causa, abierta en agosto de 2024 por la Fiscalía Provincial, se investiga a dos cargos públicos –Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, y Marco González, exalcalde de Puerto de la Cruz– y uno técnico –Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife– por presuntos delitos contra el medio ambiente.