¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Tradiciones, cine o buena música forman parte la programación para estos días. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Tenerife Espacio de las Artes proyecta este fin de semana, a las 19:00 horas, Nino, una historia íntima sobre la fragilidad humana, la esperanza y la necesidad de volver a sentir. La ópera prima de Pauline Loquès presenta la historia de un joven de 29 años que, tras recibir un diagnóstico de cáncer de garganta, debe encontrar en un solo fin de semana a alguien de confianza que lo acompañe a iniciar su tratamiento de urgencia, un viaje emocional que lo llevará a reconectar con su entorno y a romper su profunda soledad.

Avalada por la crítica, la película llega precedida de un importante recorrido internacional, habiendo cosechado el Premio César a la Mejor Ópera Prima 2025, el Premio César al Mejor Actor Revelación 2025 y el Premio al Mejor Actor de la Semana de la Crítica de Cannes 2025 para su protagonista, Théodore Pellerin. Noémie Merlant, Sandrine Bonnaire y Aloïse Sauvage completan el elenco de esta película que se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español.

Un fotograma de la película. / TEA

Fiestas patronales

Candelaria vive este fin de semana su día grande. Este sábado habrá misas, la ofrenda floral atlética, la parada militar y una procesión, entre otros. El domingo continuarán los actos religiosos y será el concierto de Los Sabandeños, 'Cantándole a Hispanoamérica'. Conoce todos los actos de las fiestas en honor a la Patrona de Canarias en este enlace.

Tejina también está inmersa ya en las fiestas en honor a San Bartolomé y este sábado celebrará uno de los actos más multitudinarios: la verbena de la Pamela. El domingo será el turno para la feria de artesanía, talleres, degustación de productos locales o la proyección de la película 'Fiesta Tejina hace 10 años, 2016'.

Y en Garachico no iba a ser menos, el municipio norteño vive uno de sus días grandes con la romería en honor a San Roque. La romería comenzará a las 13:00 horas, mientras que la misa de los peregrinos será a las 09:00 horas en la ermita de San Roque.

Por otro lado, los amantes de las verbenas vivirán este sábado una jornada única, con la primera actuación de la excomponentes de Nueva Línea en Tenerife tras separarse de la orquesta. Será en Fasnia para conmemorar el 20 aniversario de una de las orquestas más populares de la isla: Tropin Latin Music, con la que se subirán al escenario. También actuarán las orquestas Tenerife, La Sabrosa y Wamampy.

Sansofé

Granadilla programa este fin de semana nuevas actividades en el marco de Sansofé. El sábado habrá un concurso de presa canario y cine al aire libre. El domingo, por su parte, será el concierto del cantautor Marwán, a las 21:00 horas, en la plaza de El Médano.