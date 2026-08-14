El restaurante de Tenerife que lleva más de 40 años ofreciendo pescado fresco a pie de playa: tradición y calidad en cada plato

Hay establecimientos de toda la vida en Tenerife que no necesitan recomendación. Uno de ellos es Restaurante Olegario, un restaurante situado en Candelaria que lleva más de cuatro décadas siendo una opción perfecta para quienes buscan disfrutar de pescado fresco y productos del mar en la isla.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en compartir con sus seguidores algunos de sus platos más destacados. "Es uno de los lugares más míticos de Candelaria, de esos de los de toda la vida, que siempre está lleno solo con el boca a boca", comentan.

El plato estrella del establecimiento conquista a los comensales

Uno de los grandes reclamos de Casa Olegario es su conocido Submarino, una enorme bandeja llena de productos del mar pensada para compartir. El tamaño grande tiene un precio de 60 euros, mientras que tiene una opción más pequeña por 43 euros.

La bandeja reúne diferentes pescados y mariscos como gambas, mejillones, lapas, calamares, pulpo y otros productos del mar. Además, destacaron que de uno de esos platos pueden comer 4 o 5 personas, "una brutalidad".

Pescado fresco con vistas al mar

Más allá de su famoso submarino, Casa Olegario mantiene una carta centrada en los productos del mar. Entre sus propuestas destacan platos como la sopa de pescado, el salpicón de pulpo y camarones, además de otras elaboraciones.

Además, destacan especialmente la calidad del producto que ofrece el establecimiento y la cercanía al mar, que permite a los comensales disfrutar de un almuerzo prácticamente a pie de playa.

Con más de 40 años de historia, Casa Olegario continúa siendo una parada obligatoria en Tenerife para quienes buscan disfrutar del pescado fresco, marisco y cocina tradicional de calidad con vistas al mar. "Coge número nada más llegar", avisan los creadores de contenido.

Horario y ubicación

Restaurante Olegario se encuentra en la calle la Piscina, 9, en Candelaria. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus productos del mar.

El local trabaja con un horario que varía dependiendo el día:

Lunes y martes : de 10:30 a 23:00 horas.

: de 10:30 a 23:00 horas. Miércoles : de 10:30 a 17:30 horas.

: de 10:30 a 17:30 horas. Viernes y sábado : de 10:30 a 23:00 horas.

: de 10:30 a 23:00 horas. Domingo: de 10:30 a 19:30 horas.

Jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.