Playa Jardín reabre tras confirmar Salud Pública que el agua es apta para el baño

Playa Jardín vuelve a estar abierta al baño después de que la Dirección del Área de Salud de Tenerife haya comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que el agua es apta y que puede levantarse la prohibición temporal adoptada como medida de protección de la salud.

La comunicación de Salud Pública recoge el resultado de la muestra tomada el 13 de agosto en el punto PM4 de Playa Jardín, con un valor de 250 ufc/100 ml de Escherichia coli. De acuerdo con el Real Decreto 1341/2007 y con el procedimiento de vigilancia sanitaria de las zonas de baño, este resultado permite dar por finalizado el periodo de contaminación de corta duración y levantar la restricción.

Tras recibir esta confirmación, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo José Afonso Hernández, ha firmado el correspondiente bando por el que se comunica oficialmente su reapertura al baño.

“La confirmación de Salud Pública permite que Playa Jardín vuelva a abrirse al baño con todas las garantías. Desde el primer momento hemos actuado con prudencia, anteponiendo la protección de las personas y respetando las indicaciones de la autoridad sanitaria. Del mismo modo que cerramos la playa cuando se nos informó del cierre temporal, procedemos ahora a su apertura una vez que Salud Pública certifica que el agua es apta”, señala el alcalde.

Afonso subraya también que “el Ayuntamiento ha mantenido una actitud responsable y transparente, reforzando los controles y poniendo todos los datos a disposición de la ciudadanía. Nuestro compromiso es continuar trabajando con rigor, coordinación institucional y absoluta claridad en todo lo relacionado con la calidad del agua y la seguridad de las zonas de baño”.

Cinco nuevas muestras sin incumplimientos

La apertura se produce después del pleno extraordinario celebrado durante la mañana de este viernes, en el que el equipo de gobierno dio cuenta de la contratación de un segundo laboratorio independiente para efectuar nuevos análisis de contraste en diferentes puntos de Playa Jardín.

Imagen del cierre de Playa Jardín. / Arturo Jiménez

Los cinco informes corresponden a muestras tomadas el 13 de agosto en los puntos PM1, PM5 y tres ubicaciones del PM4. En todos los casos, los anexos emitidos por el laboratorio indican que ningún parámetro presenta incumplimientos respecto a los límites de referencia establecidos.

Los resultados obtenidos sitúan los valores de Escherichia coli entre 40 y 260 ufc/100 ml, frente al límite de referencia de 500 ufc/100 ml, y los enterococos intestinales entre 10 y 111 NMP/100 ml, por debajo del valor de referencia de 185 NMP/100 ml.

El tercer teniente de alcalde, Pedro Antonio Campos García, destaca que “el Ayuntamiento consideró necesario disponer de nuevas comprobaciones independientes que aportaran la máxima seguridad y transparencia. Los cinco análisis realizados en distintos puntos de Playa Jardín se encuentran dentro de los límites establecidos y coinciden con el resultado favorable comunicado por Salud Pública”.

Campos añade que “estos controles de contraste no responden a una voluntad de confrontación con ninguna administración, sino al deber de recabar toda la información disponible ante resultados inicialmente diferentes. La colaboración institucional y la evidencia técnica son las que deben guiar siempre cualquier decisión que afecte a la salud y a la tranquilidad de la ciudadanía”.

Continúan la limpieza y los controles periódicos

La reapertura no supone la interrupción de las actuaciones preventivas y de mantenimiento desarrolladas por el Ayuntamiento. Este viernes ha comenzado el séptimo ciclo de limpieza de Playa Jardín, que se suma a las labores periódicas realizadas en este espacio para preservar sus condiciones de salubridad y conservación.

El Ayuntamiento continuará, además, con su programa de análisis periódicos y sistemáticos de la calidad del agua, con el objetivo de mantener un seguimiento constante, detectar cualquier posible incidencia y garantizar que la playa se encuentra en las mejores condiciones para el disfrute seguro de la ciudadanía y de quienes visitan Puerto de la Cruz.

Esta labor continuada de limpieza, control y vigilancia permitirá disponer de información actualizada sobre la evolución de la calidad del agua y adoptar con rapidez las medidas que pudieran resultar necesarias. La seguridad de las personas usuarias y el mantenimiento de Playa Jardín en condiciones adecuadas seguirán siendo una prioridad para el Ayuntamiento.