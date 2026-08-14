Peregrinación a Candelaria: piden al Cabildo de Tenerife que "no sacrifique" la caminata por el monte

La Asociación Recuperando Caminos ha solicitado al Cabildo de Tenerife que revise la suspensión de la peregrinación a Candelaria por senderos y pistas para no "sacrificar" una tradición, y ha mostrado su preocupación ante la tendencia "creciente" de considerar al ciudadano "como un riesgo que hay que controlar".

En un comunicado remitido a EFE, la asociación pide además al Cabildo que inicie un proceso de diálogo con las entidades sociales y vecinales implicadas para construir soluciones compartidas, al tiempo que expresa su preocupación por la suspensión de la peregrinación en senderos y pistas forestales.

Por ello, solicita también abrir una reflexión sobre la forma en que se está gestionando el patrimonio público y cómo se compatibiliza su protección con la conservación "de nuestras tradiciones y nuestra identidad como pueblo".

"Entendemos la necesidad irrenunciable de proteger nuestros montes y garantizar la seguridad de las personas, y ante una situación de riesgo la administración debe actuar y adoptar las medidas que sean necesarias, pero convertir la prohibición en herramienta casi exclusiva de la gestión y la prevención supone afectar, no solo al uso de las vías forestales, sino también a una manifestación viva de nuestro patrimonio cultural", afirma Recuperando Caminos.

Una tradición vinculada a los caminos

La entidad señala al respecto que la peregrinación a Candelaria constituye una tradición profundamente arraigada de "memoria, devoción, cultura, identidad y vínculo con unos caminos que durante generaciones han formado parte de nuestra historia".

Es una manifestación de patrimonio cultural inmaterial y de identidad colectiva cuya protección y promoción son también obligaciones de las administraciones públicas, afirma Recuperando Caminos, que señala además que las medidas restrictivas de derechos y usos deben respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y motivación, y estar debidamente justificadas en función de la gravedad y concreción del riesgo, no como respuesta genérica.

"La peregrinación a Candelaria no es un acontecimiento imprevisible: sabemos cuándo se produce, conocemos los itinerarios, sabemos las personas que se desplazan, sabemos cuáles son las zonas más sensibles y conocemos desde hace décadas que agosto es un periodo de especial riesgo de incendios", agrega.

Por eso "creemos que la respuesta no puede limitarse a cerrar caminos pocos días antes" ya que, advierte, la prevención debe comenzar mucho antes y debe pasar por una gestión activa: revisar y acondicionar senderos, limpiar preventivamente las áreas más vulnerables, establecer puntos de vigilancia, reforzar los servicios de emergencia, informar a los peregrinos, diseñar recorridos alternativos seguros cuando sean necesarios y aprovechar la ocasión para impulsar una verdadera campaña de educación ambiental.

Otras posibilidades

La asociación se pregunta si antes de llegar a la prohibición se han agotado realmente todas las posibilidades de prevenir, vigilar, informar, educar y gestionar, pues precisamente por contar con medios técnicos y humanos se debe exigir una mayor capacidad de planificación y gestión.

"No se trata de ignorar los riesgos ni de poner en peligro a las personas. Se trata de preguntarnos si la prohibición debe ser la primera respuesta o el último recurso", apostilla la asociación.

Al respecto, reitera su preocupación por la tendencia a considerar al ciudadano "como un riesgo", de forma que "si hay mucha gente, se restringe; si hay riesgo de incendio, se cierra; si hay posibilidad de deterioro, se prohíbe".

Sin embargo, puntualiza, "miles de peregrinos no tienen por qué ser miles de riesgos, pueden ser también miles de aliados comprometidos en la protección de nuestro patrimonio natural si se les ofrece información, educación ambiental, normas claras, vigilancia y supervisión adecuada".

La Asociación Recuperando Caminos en Tenerife es un colectivo cívico creado para la recuperación integral, catalogación, defensa y mantenimiento de los caminos tradicionales y públicos de la isla, con especial atención a las vías pecuarias.