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Ataque vandálico a coches de alquiler en Tenerife: rompen las ventanas a dos vehículos en el Puerto de la Cruz

Los agentes se han desplazado hasta el lugar de los hechos ante la reiteración de este tipo de actos vandálicos en la zona

Uno de los vehículos de alquiler afectados en la explana del muelle del Puerto de la Cruz

Uno de los vehículos de alquiler afectados en la explana del muelle del Puerto de la Cruz / E. D.

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Víctor de Castro

Alexis Vella

Santa Cruz de Tenerife

La explanada del muelle de Puerto de la Cruz ha vuelto a ser escenario de un acto de vandalismo contra vehículos de alquiler. En esta ocasión, dos turismos destinados al uso turístico han aparecido con los cristales fracturados, un incidente que, según fuentes policilaes, se está convirtiendo en una práctica habitual en este punto del municipio norteño.

Los vehículos afectados corresponden a las flotas de las compañías de arrendamiento Avis, en concreto, un Skoda Fabia, y CICAR, un Fiat Hybrid.

Uno de los coches afectados por la ola de vandalismo contra los vehículos de alquiler

Uno de los coches afectados por la ola de vandalismo contra los vehículos de alquiler / E. D.

Presencia policial en el lugar de los hechos

Tras recibirse el aviso del suceso, una patrulla de la Policía se ha desplazado de inmediato al lugar para inspeccionar la zona, tomar los datos pertinentes de los vehículos dañados y dar inicio a la correspondiente investigación para identificar a los responsables de los destrozos.

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Vecinos y usuarios de la zona expresan su inquietud ante el incremento de estos episodios que atentan contra la flota de alquiler estacionada en el entorno portuario.

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