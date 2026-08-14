Nubes, descenso de temperaturas y viento: así será el tiempo en Tenerife este sábado

Tenerife afrontará este sábado, 15 de agosto, un cambio en las condiciones meteorológicas, con un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente acusado en medianías y zonas altas orientadas al sur y oeste. A pesar de esta bajada, el calor todavía se hará notar en algunos puntos de la Isla, donde se podrán alcanzar los 30 ºC.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta además a una jornada marcada por la nubosidad en el norte de Tenerife. Los cielos estarán nubosos y existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en las medianías del norte.

En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrían aparecer algunos intervalos de nubes durante la tarde en las medianías del sur.

Hasta 30 ºC en el sur de Tenerife

El descenso térmico será más evidente en las medianías y cumbres, sobre todo en las zonas orientadas al sur y oeste, donde localmente podrá ser notable.

En cambio, las temperaturas todavía podrán alcanzar los 30 ºC en zonas bajas del sur y en la fachada sureste del área metropolitana, así como en otros puntos de la vertiente sur.

Durante la madrugada, además, las temperaturas mínimas apenas bajarán de los 24-26 ºC en las zonas más cálidas.

Para Santa Cruz de Tenerife se prevé una temperatura mínima de 22 ºC y una máxima de 29 ºC.

El alisio seguirá soplando con fuerza

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de Tenerife y en la vertiente sur del área metropolitana.

La Aemet no descarta rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada. En las costas del suroeste se esperan brisas.

En las zonas altas del Teide, el viento será moderado, con intervalos de fuerte, de componente oeste.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

El descenso de las temperaturas también se extenderá al resto del Archipiélago.

En Gran Canaria, los cielos estarán nubosos en el norte, con posibilidad de lloviznas en medianías desde el anochecer. Las temperaturas bajarán en medianías y cumbres y todavía se podrán alcanzar 30-32 ºC en la cuenca de Tejeda y en zonas bajas e interiores del sur y oeste.

En La Gomera, también se esperan cielos nubosos en el norte y no se descartan lluvias débiles. En el sur todavía podrán alcanzarse 30 ºC.

La Palma tendrá nubosidad en el norte y este, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, mientras que en El Hierro habrá intervalos nubosos en el norte y temperaturas en descenso en zonas interiores.

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En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá intervalos de nubes bajas en algunas zonas. En Fuerteventura se podrán alcanzar los 30 ºC, e incluso los 32 ºC de forma puntual.