Multa de 3.005 euros aunque respeten la velocidad, pero no contar con este documento obligatorio para la circulación: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños durante el 15 de agosto
Tráfico recuerda a los conductores que deben cumplir con la normativa establecida durante los desplazamientos de verano
El 15 de agosto es una fecha marcada en el calendario de muchos ciudadanos, ya que dan comienzo a sus vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,6 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, comenzando una nueva Operación Especial el viernes 14 de agosto a las 15:00 horas (horario peninsular).
Por este motivo, el organismo ha querido recordar a los conductores la importancia de contar con los elementos obligatorios y la documentación en regla. El objetivo es garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.
Multas elevadas por conducir sin seguro
Desde RACE explican que la normativa establece que "el propietario del vehículo tenga contratado un seguro que cubra esa responsabilidad civil. Las compañías de seguros identifican este tipo de cobertura básica como un seguro a terceros que se puede ampliar añadiendo la cobertura de lunas, robo e incendio".
La sanción por no disponer de este oscila entre 601 y 3.005 euros, dependiendo de diferentes factores como:
- Si el vehículo estaba circulando o estacionado.
- El tiempo que lleva sin seguro
Las sanciones interpuestas se encuentra alrededor de 800 euros para un turismo estacionado y 1.500 euros si el vehículo está circulando, dependido de la gravedad de la infracción cometida. Además de la multa económica, los agentes pueden ordenar la inmovilización del vehículo.
El coche debe estar asegurado aunque no se utilice
Uno de los errores más habituales de algunos propietarios es pensar que un vehículo no necesita seguro si no se utiliza. Sin embargo, mientras el coche siga dado de alta, debe contar con el seguro obligatorio aunque permanezca aparcado en la calle, guardado en un garaje o no se utilice durante un periodo prolongado.
La única forma de evitar esta obligación es tramitar la baja temporal o definitiva del vehículo.
Puede acarrear problemas más allá de las sanciones
Además de las sanciones económicas, circular sin seguro supone un importante riesgo para el conductor. En caso de accidente, el dueño del vehículo tendrá que afrontar los daños causados, así como "los costes derivados de la grúa y el depósito del vehículo".
Desde Tráfico recomienda revisar la documentación antes de lanzarse a la carretera. De esta manera, los conductores evitarán sanciones económicas durante las vacaciones de verano.
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