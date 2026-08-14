Morgane ILIN gana el VII Certamen de Fotografía 'Descubre Anaga' del Festival Taganana

El VII Certamen de Fotografía Descubre Anaga, impulsado por el Festival Taganana para invitar a la ciudadanía a mostrar su particular mirada sobre la riqueza natural, paisajística y humana del Macizo de Anaga, ya tiene ganadores. Morgane ILIN, con la fotografía El pinzón azul, el guardián de Anaga, ha obtenido el primer premio del certamen, dotado con 300 euros, mientras que Aitor Sosa, con Atardecer en Benijo, ha logrado el segundo premio, dotado con 150 euros.

Las dos obras han obtenido las puntuaciones más altas entre las fotografías seleccionadas por un jurado que ha valorado especialmente su creatividad y calidad técnica, siguiendo los criterios establecidos en las bases del certamen.

El jurado de esta séptima edición ha estado integrado por Mary Carnero, periodista, gestora cultural y fundadora y directora artística del Festival Taganana; Verónica González, especialista en estrategia digital, social media y desarrollo de marca, con más de diez años de experiencia en comunicación para proyectos culturales, instituciones y empresas; y Marta Plasencia, periodista con una amplia trayectoria en medios de comunicación y comunicación institucional, que desarrolla actualmente su labor profesional en la Fundación CajaCanarias.

'Atardecer en Benijo', obra que ha quedado en segundo puesto. / Aitor Sosa

Exposición virtual

Junto a las dos obras premiadas, otras 13 fotografías han sido seleccionadas para completar la exposición virtual de Descubre Anaga, ofreciendo diferentes perspectivas sobre un territorio en el que conviven naturaleza, paisaje, patrimonio y formas de vida estrechamente vinculadas al entorno.

La selección incluye Planeta Anaga y vestigios, de Juanra Álvarez; Lugar mágico, de Aitor Sosa; Las caras de las ánimas 2, de Juan José Padrino Arvelo; Luz de Anaga, de César Afonso Afonso; Noray, algún día traerá tu cabo, de Ana Hernández Grillo; Donde habita la magia de las hadas, de Natalia Rehak Alsó; Origen, de José Luis Fleitas Marrero; Silencio de piedra y Sendero encantado, de Juan Oliva González; Palmeral, de Carlos Javier Fernández Palacios; Mirror, de Ofelia Arco; y Verde que te quiero verde, de Jon Arrizabalaga Ibarzabal.

Concebido como un certamen amateur y abierto a mayores de 18 años, Descubre Anaga busca fomentar la participación y ofrecer a las personas aficionadas a la fotografía un espacio desde el que compartir su particular manera de observar el Macizo de Anaga. Paisaje, naturaleza, arquitectura, población, sostenibilidad o vida cotidiana son algunas de las múltiples realidades que tienen cabida en una convocatoria que utiliza la fotografía como herramienta para descubrir y poner en valor el territorio.

Mary Carnero destaca que "una de las cosas más bonitas de Descubre Anaga es comprobar cómo un mismo territorio puede generar miradas completamente diferentes. Cada fotografía nos descubre un paisaje, un detalle o un instante y nos invita a detenernos y observar Anaga desde la sensibilidad de quien está detrás de la cámara".

Carnero señala además que el certamen forma parte de la voluntad del festival de acercarse al territorio desde diferentes lenguajes: "La fotografía nos permite mostrar Anaga desde otra perspectiva y se suma a la música, las artes escénicas, las actividades medioambientales y las propuestas participativas con las que queremos poner en valor su patrimonio natural y humano".

Mucho más que los escenarios

La exposición virtual de Descubre Anaga se suma al amplio programa de actividades que acompañará a la programación artística del VII Festival Taganana, que se celebrará los días 21 y 22 de agosto en San Andrés y Taganana. Talleres, encuentros, acciones medioambientales, propuestas educativas, emprendimiento y sensibilización permitirán al público participar activamente en el festival y acercarse al territorio desde diferentes perspectivas.

El sábado 22 permitirá también conocer de cerca a las personas que contribuyen a dinamizar el territorio a través de Mujeres Emprendedoras de Anaga, una mesa redonda que dará voz a mujeres que han puesto en marcha nuevos proyectos empresariales en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. A través de sus experiencias compartirán sus historias, motivaciones y su apuesta por desarrollar su futuro profesional en Anaga, contribuyendo a la recuperación y dinamización del tejido empresarial de la zona.

La Plaza de Nuestra Señora de las Nieves volverá a convertirse además en escaparate del producto y la creatividad local con El Mortero de Anaga, un mercado de artesanía y productos de kilómetro cero organizado en colaboración con el Distrito Anaga y las asociaciones vecinales de Anaga. El mercado permanecerá abierto durante el sábado 22, de 11:00 a 21:00 horas, y reunirá productos de la tierra, artesanía y cultura canaria en un espacio integrado en la propia programación musical del festival.

Ritmos de África abre sus inscripciones

Junto al certamen fotográfico, el Festival Taganana continúa avanzando en las actividades asociadas que acompañarán a su programación artística, con propuestas que invitan al público a participar y vivir el festival más allá de los escenarios.

Entre ellas destaca Ritmos de África, un taller participativo de percusión y baile que tendrá lugar el sábado 22 de agosto, a las 17:00 horas, en el Centro Socio Cultural Anaga de las Nieves de Taganana, impartido por los artistas cameruneses Lornoar y Michel Mbarga.

La propuesta acercará al público a los ritmos tradicionales del África Central a través de una experiencia en la que percusión, movimiento y participación se combinarán para favorecer el encuentro y el intercambio cultural. Michel Mbarga, reconocido artista multiinstrumentista, acercará a las personas participantes a las percusiones tradicionales, mientras que Lornoar, cantante y bailarina camerunesa, propondrá pasos de baile sencillos aprendidos en el ámbito familiar y comunitario. Finalmente, música y movimiento confluirán en una experiencia colectiva en torno a la cultura bantú.

El taller está recomendado para mayores de 12 años y contará con un cupo máximo de 20 participantes, por lo que será necesaria inscripción previa a través del correo electrónico festivaltaganana@gmail.com.

Otras actividades

Esta propuesta forma parte de un amplio programa de actividades asociadas con el que el Festival Taganana invita a descubrir Anaga desde múltiples perspectivas y que incluye iniciativas vinculadas al emprendimiento local, la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad, la salud mental, la infancia y el consumo de proximidad.

Entre ellas se encuentran el mercado de artesanía y kilómetro cero El Mortero de Anaga, el encuentro Mujeres Emprendedoras de Anaga, el espacio de emprendimiento sostenible Meet & Impact, las acciones medioambientales de Festival Taganana Cuida Anaga y las propuestas educativas y de sensibilización desarrolladas junto a Fundación Canarina y AFES Salud Mental, entre otras iniciativas.

El VII Festival Taganana se celebrará los días 21 y 22 de agosto en San Andrés y Taganana, con una programación que combina música, artes escénicas, actividades participativas, sostenibilidad y propuestas para todos los públicos. La programación completa, los horarios y toda la información sobre las actividades pueden consultarse en la página web oficial del festival y a través de sus perfiles en redes sociales.

El evento está organizado por Lasal Producciones y Carnero Comunicación, y cuenta con el patrocinio del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. La iniciativa suma además la colaboración del Distrito Anaga, TITSA (MOVILIDAD), Fundación Canarina y GH Music.