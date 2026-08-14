Guerra marítima en Puerto de la Cruz: dos laboratorios independientes avalan el agua de Playa Jardín pero Salud Pública mantiene el rechazo

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha anunciado que se personará como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra el exalcalde Marco González, en el que se investigan posibles responsabilidades por omisión o mala gestión de las zonas de baño de Playa Jardín durante su mandato.

El actual alcalde, Leopoldo Afonso, ha remarcado que esta decisión busca «defender los intereses públicos, esclarecer los hechos y aportar toda la documentación disponible», desligando el movimiento municipal de cualquier juicio de valor previo a las resoluciones de los tribunales.

Choque de análisis: dos laboratorios privados frente a Salud Pública

En el marco de la crisis ambiental que sufre el litoral portuense, el Ayuntamiento ha recibido este viernes los resultados de un segundo laboratorio independiente. Según el consistorio, estas nuevas pruebas vuelven a certificar que el agua de Playa Jardín es «apta y segura para el baño», coincidiendo plenamente con el primer laboratorio consultado por el municipio.

Sin embargo, estos datos chocan frontalmente con las mediciones de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que mantiene objeciones sanitarias sobre la zona.

239 analíticas favorables: Datos acumulados por los muestreos encargados por el consistorio.

Datos acumulados por los muestreos encargados por el consistorio. Sin frentes institucionales: Afonso ha recalcado que no buscan un «enfrentamiento» con Salud Pública, a la que consideran un aliado, sino trasladar toda la documentación técnica para «aclarar la discrepancia desde el rigor técnico».

Inicio del séptimo ciclo de limpieza

Coincidiendo con el pleno municipal de este 14 de agosto, el consistorio ha dado comienzo al séptimo ciclo de limpieza de Playa Jardín. Esta intervención programada abarca tareas de desinfección, saneamiento y mantenimiento ambiental.

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La estrategia municipal combina el seguimiento analítico intensivo y los trabajos sobre el terreno con el objetivo prioritario de recuperar la normalidad en el espacio costero y lograr su reapertura definitiva con plenas garantías sanitarias.