La Guardia Civil desplegará a casi 200 efectivos por la festividad de la Candelaria
Los agentes participarán en labores de vigilancia, seguridad ciudadana, tráfico y prevención, entre otras
La Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha establecido un dispositivo especial de seguridad con motivo de la festividad de la Patrona de Canarias, en el que desplegará a cerca de 200 efectivos de diferentes especialidades.
Estos participarán en labores de vigilancia, seguridad ciudadana, tráfico, prevención y atención a posibles incidencias, tanto por tierra, como en el mar y desde el aire, detallan fuentes del instituto armado.
El dispositivo contará con efectivos del Servicio Marítimo Provincial, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), Unidades territoriales de la Compañía de Santa Cruz de Tenerife, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Servicio Cinológico, Policía Judicial, Agrupación de Tráfico, Equipo Pegaso (drones) y la Unidad Aérea, entre otras unidades.
Colaborarán con el dispositivo las Policías Locales de diversos municipios de la isla de Tenerife, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y demás organismos del Cabildo y del Gobierno de Canarias en sus competencias respectivas.
Seguir las recomendaciones
La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la necesidad de cumplir las prohibiciones, restricciones y recomendaciones establecidas con motivo de la alerta por riesgo de incendio forestal, así como respetar las limitaciones de acceso y tránsito por pistas y senderos forestales.
El objetivo final, añade, es "garantizar el normal desarrollo" de una celebración que congrega a un elevado número de personas y garantizar que se desarrolle "de forma segura, ordenada y pacífica".
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