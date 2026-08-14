Ceremonia Guanche de Candelaria: qué es, cuándo se celebra y qué representa este ritual histórico de Tenerife

Cada 14 de agosto, Candelaria se convierte en el escenario de una de las tradiciones más singulares de Tenerife. Miles de personas se reúnen en la Villa Mariana para asistir a la Ceremonia Guanche, una representación que recrea el hallazgo de la imagen de la Virgen de Candelaria por los antiguos pobladores de la isla y que forma parte del patrimonio cultural de Canarias.

La Ceremonia Guanche tiene como eje la tradición sobre la aparición de la imagen de la Virgen a unos pastores guanches en la playa de Chimisay, en la costa del Valle de Güímar, antes de la conquista castellana de Tenerife. Según la tradición, el hallazgo se produjo hacia finales del siglo XIV.

La imagen habría sido trasladada posteriormente hasta la zona de Candelaria, donde quedó vinculada para siempre al municipio y a la historia de Tenerife.

Ceremonia guanche de Candelaria / Andrés Gutiérrez

Una tradición con más de 250 años

Aunque el origen exacto de la representación es difícil de determinar, las investigaciones sitúan sus primeras representaciones alrededor de 1749. De confirmarse esta fecha, la Ceremonia Guanche tendría ya más de 250 años de historia.

El relato que sirve de base para la representación aparece recogido en la obra del fraile dominico Alonso de Espinosa, publicada en 1594, en la que se narra el origen y los milagros atribuidos a la imagen de Nuestra Señora de Candelaria, además de ofrecer una descripción de Tenerife y de sus habitantes guanches.

Desde entonces, el ritual ha ido pasando de generación en generación hasta convertirse en uno de los actos centrales de las fiestas de Candelaria.

¿Qué se representa durante la Ceremonia Guanche?

La representación está dividida en tres grandes partes.

1. El hallazgo de la Virgen

La primera escena recrea el momento en el que dos pastores guanches encuentran junto al mar una figura femenina con un niño en brazos.

Al acercarse a ella se producen una serie de acontecimientos extraordinarios. Uno de los pastores intenta lanzar una piedra contra la imagen y queda con el brazo inmovilizado, mientras que el otro intenta herirla con una tabona y termina lastimándose.

Ante lo ocurrido, ambos deciden acudir al Mencey de Güímar para contarle lo sucedido.

Ceremonia guanche de Candelaria / Andrés Gutiérrez

2. El milagro

El Mencey se desplaza hasta la playa acompañado por parte de su pueblo para comprobar personalmente el hallazgo.

Los guanches intentan trasladar la imagen, pero los dos pastores que habían resultado heridos son quienes finalmente consiguen tocarla y cargarla, recuperándose de sus heridas.

La representación continúa con el traslado de la imagen, acompañado por los sonidos de los bucios y las lanzas, hasta el lugar donde los guanches deciden custodiarla.

3. La procesión nocturna

La última parte del ritual es la procesión. La imagen de la Virgen es acompañada por los participantes por las calles de Candelaria hasta regresar al santuario.

Este momento tiene además un significado especial para el Colectivo Guanches de Candelaria, encargado de representar la ceremonia, ya que recupera una tradición vinculada a los antiguos pobladores de la isla.

¿Cuándo y dónde se celebra la Ceremonia Guanche?

La representación tiene lugar cada 14 de agosto a las 20.00 horas en la plaza de la Patrona de Canarias, en Candelaria.

Es una de las grandes citas de las fiestas de la Villa Mariana y la única ocasión del año en la que esta representación puede contemplarse en directo.

La ceremonia comienza con la salida de la imagen de la Virgen desde la Basílica de Candelaria y continúa con la escenificación del hallazgo y los acontecimientos posteriores.

Los guanches y la Virgen de Candelaria

La historia de Candelaria no puede entenderse sin la relación entre la Virgen y los antiguos habitantes de Tenerife.

Tras la conquista de la isla en 1496, los denominados “naturales” mantuvieron una estrecha vinculación con la imagen. De hecho, el Adelantado Alonso Fernández de Lugo y el Cabildo de Tenerife reconocieron su relación con la Virgen y les concedieron el privilegio de portar las andas durante las procesiones.

Ceremonia guanche de Candelaria / Andrés Gutiérrez

La presencia de los antiguos pobladores también quedó ligada al propio crecimiento de Candelaria. Algunos guanches decidieron establecerse en las inmediaciones del lugar donde se veneraba la imagen.

Esta relación permanece incluso en los símbolos del municipio: el escudo de Candelaria representa a la Virgen acompañada por dos guanches.

El Colectivo Guanches de Candelaria, protagonista del ritual

La representación corre a cargo del Colectivo Guanches de Candelaria, que recibió la Medalla de Oro de la Villa en 2008.

Sus integrantes mantienen viva la tradición y transmiten el ritual de generación en generación. Muchos proceden de las medianías del municipio y algunos aseguran descender de los antiguos pobladores guanches.

Las vestimentas utilizadas durante la ceremonia también tienen un componente especial. Algunas son heredadas de familiares y permanecen guardadas durante el resto del año para ser utilizadas durante la representación.

Para quienes participan, formar parte de la Ceremonia Guanche no es únicamente representar un episodio histórico, sino también mantener vivo un elemento de la identidad cultural de Candelaria.

Candelaria, destino de miles de peregrinos

La relación entre la Villa y la Virgen continúa atrayendo cada año a miles de personas. Candelaria recibe actualmente más de dos millones de visitantes anuales, muchos de ellos atraídos por la Basílica y la figura de la Patrona de Canarias.

Las fiestas patronales concentran especialmente la llegada de peregrinos procedentes de distintos puntos de Tenerife.

Este año, además, el Cabildo de Tenerife ha suspendido temporalmente el tránsito de peregrinos por determinados senderos y pistas forestales debido al riesgo de incendios. La restricción afecta a diez vías y entra en vigor este jueves 13 de agosto a las 18:00 horas.

Recorrido del Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado, en El Rosario / Wikiloc

Como alternativa, la corporación insular recomienda utilizar el Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado, en El Rosario, un itinerario histórico que atraviesa las medianías del sureste de Tenerife y que permite llegar a la Villa evitando algunos de los espacios forestales afectados por las restricciones.

La gran noche de Candelaria

La Ceremonia Guanche es, por tanto, mucho más que una representación dentro del programa festivo. Es el momento en el que historia, tradición, devoción e identidad canaria se encuentran en las calles de Candelaria.

Cada 14 de agosto, los personajes de aquella antigua historia vuelven a aparecer frente a la Basílica para recrear un episodio que, según la tradición, cambió para siempre la historia de este municipio del sureste de Tenerife.