Candelaria se prepara para la Noche de Peregrinos con restricciones de acceso y refuerzo del transporte público

El 14 de agosto es el día de los peregrinos en Candelaria. Durante la tarde y la noche de la víspera del día grande de la fiesta en honor a la patrona de Canarias, así como toda la madrugada del día 15, la Villa Mariana es el destino de miles de personas que festejan a la Virgen de Candelaria o de quienes solo quieren hacer una caminata. Pero este año, como ocurrió el pasado, todos los caminos no conducen a la Basílica. A ello se suma el tramo de la carretera general del Sur desde la subida del Tablero (Santa Cruz de Tenerife) hasta el cruce de Caletillas, que permanecerá cerrado desde última hora de la tarde del jueves.

La alerta por incendio forestal motiva el cierre de una decena de caminos o senderos que sirven de ruta para cumplir con el ritual de cada mediados de agosto en Tenerife. Esta vez, solo se recomienda transitar por un tramo del llamado Camino Viejo de Candelaria, el que discurre entre la ermita de Machado, en El Rosario, y el templo mariano, al que se puede acceder a pesar de las obras de remodelación de la plaza de la Patrona.

Desde las 18:00 horas de este jueves está cerrado, por la ladera norte, el Camino de los Jacobinos (Santa Úrsula), desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24 (la carretera de La Esperanza o la principal vía de acceso al Parque Nacional del Teide), así como los senderos PR TF 25, desde el Área Recreativa de las Calderetas (El Sauzal) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas; PR TF 25.2, desde el Área Recreativa de Hoya del Abade (La Victoria) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas; PR TF 25.3, desde el Mirador de la Vica (La Matanza) hasta la conexión con el PR-TF 25, y el PR-TF 35.4 Aguamansa–La Crucita, desde Aguamansa hasta la carretera TF-24. Así lo comunicó el Cabildo.

En el margen sur, no se puede utilizar el Camino y pista de la Caldera de Pedro Gil, entre Güímar y Arafo, así como las pistas de la Helechera, Los Dornajos y El Fayal, además de la pista y camino de servicio del tendido de alta tensión de Red Eléctrica, todo ello en Candelaria.

Aparcar es muy complicado

Hace varios días que crece el número de peregrinos que se acercan a la Basílica a llevarle flores a la Morenita o a encender una vela. Esa presencia se nota. Hace varios días que aparcar en Candelaria es aún más complejo de lo habitual. Este problema no se ha resuelto y los visitantes volverán a encontrar las mismas dificultades. Punta Larga o la zona alta del casco urbano siguen siendo las alternativas. Por eso, la recomendación machacona de las autoridades es utilizar el transporte público.

Por un lado, Titsa amplía en 20.000 plazas su servicio habitual en las rutas de las líneas 120 y 122 y en la puesta en marcha de las lanzaderas 522, desde La Laguna, y 529, desde Izaña; por el otro, Candelaria refuerza el transporte urbano con servicios extraordinarios entre la antigua terminal y la plaza de Teror desde las seis de la tarde hasta la una de la madrugada.

Uno de los aspectos más cuidados del dispositivo que opera los dos días lo aporta el Servicio Canario de Salud. El centro de salud dispondrá de más personal, aportará la dotación material y humana para intervenciones rápidas y coordinará las evacuaciones desde el puesto de mando avanzado, que se ubicará junto al centro de salud.

Todo ello se completa con el plan especial que aplica Endesa, cuya central térmica se encuentra en Caletillas. Contiene medidas preventivas «para minimizar el riesgo de que se produzcan interrupciones en el suministro eléctrico en la isla y en el municipio».

El programa

Como cada 14 de agosto, Candelaria revive hoy el encuentro de los aborígenes con la patrona. El colectivo Guanches de Candelaria realizará la tradicional representación en el recinto habilitado frente al Ayuntamiento, a donde será trasladada la imagen de la Morenita a las siete y cuarto de la tarde, que partirá en procesión hasta el pozo una vez concluya la ceremonia guanche (que empieza a las ocho de la tarde).

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Tras el saludo del rector de la Basílica, Alba Fariña y Fernando Santana interpretarán varias piezas antes de que se escuche el ‘Ave María’ (de Franz Schubert) en la voz de Chago Melián –otro momento tradicional de la fiesta–. Tendrá lugar la exhibición de fuegos artificiales desde el muelle y antes de que comience el retorno de la patrona al templo mariano, que permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta última hora del día 15. La Noche de Peregrinos dará paso a la Noche de Parrandas.