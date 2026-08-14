Candelaria, todo listo para el día grande de la Patrona de Canarias

Las miradas de toda Canarias volverán a dirigirse este 15 de agosto a Candelaria con motivo de la celebración del día grande de la Patrona General del archipiélago. La jornada estará marcada por los actos religiosos, institucionales y tradicionales que cada año reúnen a miles de personas en el municipio.

Los actos comenzarán con la participación de los tambores y las chácaras de la Asociación Cultural de la Guanchería de Los Realejos que realizarán la tradicional ofrenda en la Basílica a la Virgen de Candelaria. A continuación, llegarán los corredores de la 35ª Ofrenda Floral Atlética a la Virgen de Candelaria.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, destaca que el municipio lleva ya varios días recibiendo a numerosos peregrinos que se acercan hasta Candelaria para visitar a la Patrona, una afluencia que se ha intensificado especialmente durante la jornada de este viernes, marcada por el continuo ir y venir de personas.

Brito señala que “nuestro municipio está preparado para vivir una de las jornadas más señaladas del calendario festivo y religioso de Canarias, en la que tradición, devoción y representación institucional volverán a darse cita en torno a la Patrona General del Archipiélago”.

Actos institucionales

Los actos institucionales darán comienzo a las 10:45 horas, en la avenida de la Constitución, frente al Ayuntamiento, con la Parada Militar y la recepción de la representante de su majestad el Rey de España. Este año, la representación recaerá en Astrid María Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias, a quien rendirá honores la Unidad de Honores.

Posteriormente, tendrá lugar la procesión cívica con el pendón municipal hasta la Basílica de Candelaria, encabezada por la alcaldesa de Candelaria, la Corporación municipal y la representación del Ayuntamiento de Teror. A la comitiva se sumarán representantes del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Parlamento de Canarias, Congreso de los Diputados y Senado, Delegación del Gobierno, ayuntamientos, cuerpo consular y autoridades militares.

La procesión estará acompañada por la Banda de Música Las Candelas y recorrerá la avenida de la Constitución y la calle Obispo Pérez Cáceres, conocida popularmente como calle La Arena.

A su llegada a la Basílica de Candelaria, el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago Santiago, y el rector de la Basílica, Dailos José Melo, dará la bienvenida a la representante Astrid María Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias.

La celebración religiosa contará con la participación de la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara Las Candelas, dirigida por Silvia Alonso.

Una vez concluida la función religiosa, tendrá lugar la procesión de la Virgen de Candelaria con la sagrada imagen por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes. La procesión contará con el acompañamiento de la Escuadra de Gastadores con Uniforme de Época.