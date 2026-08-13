Vecinos de El Pris, en Tacoronte, protestan contra la solución del Cabildo para encauzar el agua: "Es un regalo envenenado"

Que el Cabildo de Tenerife les escuche es la principal demanda de los 200 vecinos de El Pris, en Tacoronte (casi la mitad de su población), que se concentraron este jueves para oponerse a la obra que la institución insular acometerá para que no se repita el episodio de escorrentías e inundaciones del pasado marzo con la borrasca Therese. La asociación de vecinos El Sargo, convocante de la protesta, no está en contra de una solución, sino de "esa en concreto, porque es un parche. Esa inversión de 1,5 millones de euros no resolverá el problema. Es un regalo envenenado", sentencia la dirigente vecinal, Olga Sánchez.

La avenida marítima del núcleo se llenó de reivindicaciones, proclamas y de alternativas. La opción que proponen los vecinos del enclave costero es "recuperar el cauce natural de las aguas". Apuntan a que se modificó por la intervención que realizó un propietario en su finca, ubicada en la zona alta del barrio. "Si se actuara allí y se encauzara bien, al pueblo llegaría muy poco volumen de agua", señalan como medida para evitar lo que ocurrió hace más de cuatro meses. La solución de la corporación insular les parece insuficiente porque "solo recoge una parte de las aguas pluviales. Eso no es resolver el problema".

Esa propuesta o nada

El colectivo ciudadano se ha dirigido tanto al Cabildo como al Ayuntamiento para transmitirles su alternativa. Declaran que la Administración local ha comunicado esta opción, pero "el área insular de Carreteras mantiene que esta es su propuesta y que si la queremos, bien, y si no, nada", aseguran. No obstante, el Consistorio no se ha opuesto formalmente al proyecto porque "si pasa algo, después habría responsabilidades".

Los vecinos de El Pris se manifiestan / Arturo Jiménez

Otra de las demandas tiene que ver con las afecciones derivadas de la actuación del Cabildo. "El Pris está sobre roca volcánica y hay edificios viejos. Las obras pueden afectar a las estructuras y cuando empiecen a picar, no sabemos qué pasará", dicen. La obra propuesta por el área dirigida por Dámaso Arteaga (CC) contempla la apertura de una zanja para una tubería de metro y medio de diámetro. Le suman 40 centímetros por arriba y otros 40 por debajo. "Para hacer eso, tienen que picar mucho y no hay estudios geotécnicos previos que digan con claridad qué se van a encontrar", tal y como les advirtió el adjudicatario de los trabajos, declaran. Además, se enfrentan a la incertidumbre de la duración de la obra: "Nos hablan de ocho meses o dos".

El acceso al barrio

El acceso es otra de las preocupaciones de los vecinos. Solo quedará habilitado el paso peatonal, según las explicaciones aportadas por el Cabildo en una reunión celebrada con los vecinos y el Ayuntamiento de Tacoronte. "Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un problema con la estación de bombeo. Si se cierra el acceso, no pueden bajar las cubas para desahogar las aguas negras, no puede bajar una ambulancia, no pueden entrar las guaguas escolares ni los vehículos que necesitamos", exponen. "Aquí hay 45 negocios que tampoco podrían funcionar con normalidad si solo se garantiza un paso a pie", añaden, y reclaman que se explique con detalle cómo se mantendrá la actividad durante las distintas fases de la obra.

Los vecinos de El Pris repitieron una y otra vez que se les escuche, porque "el conocimiento técnico debe complementarse con el conocimiento de quienes viven en el barrio y saben el comportamiento real del agua y del terreno", concluyen.