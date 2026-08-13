Titsa refuerza la línea 363 con 23.000 plazas adicionales por la Romería de San Roque de Garachico

Titsa pondrá en marcha este domingo, 16 de agosto, un operativo especial con motivo de la Romería de San Roque de Garachico, mediante el refuerzo de la línea 363, que une el Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos y Buenavista.

La empresa pública del Cabildo de Tenerife habilitará 23.000 plazas adicionales en esta ruta a lo largo de la jornada. El operativo comenzará a las 09:30 horas y se mantendrá hasta las 23:00 horas, momento en el que está prevista la última salida desde Garachico con destino a Puerto de la Cruz y Buenavista.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, explicó que en 2025 más de 13.100 personas utilizaron la línea 363 para acudir a esta celebración, declarada de Interés Turístico Nacional.

“Este año aumentamos las plazas y los horarios para que vecinos y visitantes puedan desplazarse con comodidad y seguridad hasta Garachico, y especialmente para fomentar el uso del transporte público en una fecha en la que se espera una elevada densidad de tráfico”, explicó.

Como parte del dispositivo de movilidad, las paradas habituales situadas en el casco de Garachico no estarán operativas. Todas las rutas de TITSA que atraviesan esta zona realizarán sus paradas en un punto especial ubicado en la explanada del aparcamiento junto al campo de fútbol.

Además, durante el desarrollo de la fiesta podrían producirse cortes de tráfico en la carretera TF-42, entre los kilómetros 0 y 7,8, en caso de registrarse retenciones de consideración. Esta medida no afectaría a los vehículos de transporte público y de mercancías, que tendrán prioridad de circulación.

Noticias relacionadas

Los viajeros pueden consultar la información sobre horarios y recorridos en la página web de TITSA, www.titsa.com, en el teléfono de información 922 53 13 00 o mediante los perfiles oficiales de la compañía en redes sociales.