Titsa refuerza con 23.000 plazas adicionales el servicio para la romería de San Roque, en Garachico

Titsa reforzará este domingo 16 de agosto la línea 363 con 23.000 plazas adicionales con motivo de la romería de San Roque, en Garachico, declarada de Interés Turístico Nacional. El dispositivo especial estará operativo entre las 09:30 y las 23:00 horas, coincidiendo con una de las jornadas del año de mayor afluencia al municipio del noroeste de Tenerife.

La línea 363 conecta Puerto de la Cruz, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte y será el eje principal del operativo de transporte público previsto para facilitar los desplazamientos hacia la fiesta. La última salida desde Garachico está programada a las 23:00 horas, tanto en dirección a Puerto de la Cruz como hacia Buenavista del Norte.

Incremento de la oferta de plazas

La empresa pública del Cabildo de Tenerife incrementa así la oferta de plazas en una fecha en la que se prevé una elevada densidad de tráfico en los accesos a Garachico. En la edición del año pasado, más de 13.100 personas utilizaron la guagua para acudir a la romería. El dispositivo incluye también cambios en las paradas habituales del casco de la Villa y Puerto, que no estarán operativas durante la jornada. Todas las rutas de Titsa que atraviesan esta zona realizarán sus paradas en un punto especial habilitado en la explanada del aparcamiento situada junto al campo de fútbol.

Además, durante el desarrollo de la fiesta podrían producirse cortes de tráfico en la carretera TF-42, entre los kilómetros 0 y 7,8, si se registran retenciones importantes. Esta medida no afectaría a los vehículos de transporte público ni a los de mercancías, que tendrán prioridad de circulación. Los viajeros pueden consultar la información actualizada sobre horarios y recorridos en la web de Titsa, www.titsa.com, en el teléfono de información 922 53 13 00 y en los perfiles oficiales de la compañía en redes sociales.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, destacó que el refuerzo busca facilitar la llegada de vecinos y visitantes a Garachico y reducir la presión del vehículo privado en una jornada de gran afluencia. "Este año aumentamos las plazas y los horarios para que vecinos y visitantes puedan desplazarse con comodidad y seguridad hasta Garachico, y especialmente para fomentar el uso del transporte público en una fecha en la que se espera elevada densidad de tráfico", explicó.