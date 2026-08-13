Tenerife tendrá riesgo UV muy alto hasta el domingo: cuidado aunque el cielo esté nublado

Canarias afronta varios días con riesgo muy alto por radiación ultravioleta (UV). La previsión mantiene este nivel en todo el Archipiélago entre este miércoles 13 y el domingo 17 de agosto, por lo que las autoridades sanitarias piden extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día.

En Tenerife, el riesgo también será muy alto, por lo que la recomendación de protección solar se mantiene incluso cuando los cielos aparezcan cubiertos. Y es que ver el cielo nublado no significa estar protegido frente al sol.

La nubosidad puede reducir la sensación de calor, pero la radiación ultravioleta puede atravesarla parcialmente y continuar llegando a la superficie. Esta circunstancia puede provocar que se subestime el riesgo y que las personas permanezcan más tiempo expuestas al sol sin protección.

El peligro de las nubes: puedes quemarte aunque no haga sol

El índice ultravioleta mide la intensidad de la radiación solar que alcanza la superficie terrestre y permite estimar el riesgo que supone para la salud.

Cuando el índice alcanza niveles muy altos o extremos, el tiempo necesario para sufrir una quemadura solar disminuye considerablemente, especialmente entre las personas con piel clara, los niños, las personas mayores y quienes realizan actividades o trabajos al aire libre.

Además, determinadas superficies pueden aumentar la cantidad de radiación recibida al reflejar parte de los rayos solares. Es el caso de la arena, la espuma del mar o los pavimentos claros, por lo que el riesgo no se limita a las jornadas de playa.

Sanidad recomienda evitar el sol entre las 11:00 y las 18:00 horas

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, especialmente entre las 11:00 y las 18:00 horas.

Cuando no sea posible evitar estar al aire libre, se aconseja:

Buscar zonas de sombra siempre que sea posible.

siempre que sea posible. Utilizar ropa ligera que cubra la piel.

que cubra la piel. Llevar sombrero o gorra, preferiblemente de ala ancha.

Utilizar gafas de sol homologadas con protección frente a la radiación ultravioleta .

con protección frente a la . Aplicar crema fotoprotectora de factor 50 o superior.

de factor o superior. Renovar la protección aproximadamente cada dos horas y después del baño, de sudar o de secarse con una toalla.

La protección solar tampoco debe limitarse a la playa. También resulta necesaria durante paseos por la ciudad, rutas de montaña, actividades deportivas, trabajos al aire libre, terrazas o desplazamientos prolongados.

La radiación UV también puede dañar los ojos

Una exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede provocar efectos inmediatos como quemaduras solares, irritación ocular o fotoconjuntivitis.

A largo plazo, una exposición acumulada puede contribuir al envejecimiento prematuro de la piel y aumentar el riesgo de diferentes problemas de salud, entre ellos cataratas, degeneración macular y cáncer de piel, incluido el melanoma.

La radiación UV también puede afectar al sistema inmunitario y favorecer la reactivación de algunas infecciones, como el herpes labial.

Por este motivo, las recomendaciones de protección deben extremarse especialmente en niños, personas mayores, personas inmunodeprimidas y quienes tienen antecedentes de lesiones cutáneas.