Tenerife se prepara para temperaturas de hasta 34 ºC este viernes con fuerte viento y calima

Tenerife volverá a registrar temperaturas elevadas este viernes, 14 de agosto, en una jornada en la que los termómetros podrán alcanzar los 34 ºC en algunos puntos de la isla, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El calor será especialmente notable en las medianías orientadas al sur y oeste, así como en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana, donde se superarán ampliamente los 30-32 ºC. La Aemet no descarta que se alcancen localmente los 34 ºC.

La jornada también estará marcada por el viento. El alisio soplará con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de Tenerife y en la vertiente sur del área metropolitana, donde podrían registrarse rachas puntualmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

Nubosidad en el norte y calima en altura

En el norte de Tenerife predominarán los cielos nubosos, especialmente en el nordeste y por debajo de los 600-800 metros, aunque se abrirán algunos claros durante las horas centrales.

También se esperan intervalos de nubes bajas en zonas de la vertiente norte, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

La Aemet prevé además ligera calima en altura, más significativa en las zonas altas, aunque tenderá a retirarse al final del día.

En cuanto a las temperaturas, tendrán pocos cambios en las costas y zonas de interior orientadas al norte. En el resto de la isla, las mínimas subirán ligeramente y las máximas podrían experimentar un ligero descenso.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de entre 25 y 32 ºC.

Noches cálidas en el sur

El calor no desaparecerá completamente durante la noche. En las zonas más afectadas por las altas temperaturas, las mínimas apenas bajarán de 24-26 ºC, especialmente en las áreas bajas orientadas al sur.

En las costas del suroeste se esperan brisas, mientras que en las altas cotas del Teide el viento será moderado y de componente oeste.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

El calor también continuará presente en otras islas. Gran Canaria será la que registre los valores más elevados, con más de 34 ºC en la cuenca de Tejeda y medianías del sur y oeste, donde localmente se podrán alcanzar los 37 ºC. Además, las mínimas apenas bajarán de 26-28 ºC en las zonas más afectadas.

En Fuerteventura se esperan hasta 32 ºC en el interior sur y el sureste, sin descartar localmente los 34 ºC. Lanzarote alcanzará los 30-32 ºC en el sureste.

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En La Gomera, las temperaturas llegarán a 30-32 ºC en medianías y cumbres del sur, con posibilidad de alcanzar los 34 ºC de forma puntual. La Palma llegará a 30-32 ºC en medianías y cumbres del oeste, mientras que El Hierro alcanzará los 30-32 ºC en medianías y cumbres del sur, con posibilidad de 34 ºC en el sureste.