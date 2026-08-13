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Tenerife y Gran Canaria, en prealerta este jueves por altas temperaturas

En la isla tinerfeña se podrán alcanzar picos de 34 grados

Una mujer se resguarda del calor con su abanico.

Una mujer se resguarda del calor con su abanico. / Andrés Gutiérrez

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará, a partir de las 11:00 horas, la situación de prealerta por temperaturas máximas en Tenerife y Gran Canaria y Tenerife.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, esta prealerta afecta a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife; así como a la zona de cumbres y medianías altas del norte de Gran Canaria y, en general, las vertientes orientadas al oeste, sur y este de la isla.

Previsión

El Gobierno canario ha tomado esta decisión ante la previsión de altas temperaturas que afectará especialmente a las islas centrales del archipiélago.

En Tenerife se superarán de manera generalizada los 30ºC en todas las cumbres, medianías del oeste y sur de la isla, pudiendo alcanzarse, de manera más local, los 34ºC. En Gran Canaria la situación será aún más compleja, con temperaturas que superarán de manera generalizada los 34ºC en las cumbres y el interior de la mitad suroeste, pudiendo alcanzarse localmente los 37ºC. Esta última isla, además, estará en aviso amarillo de la Aemet entre las 11:00 y las 20:00 horas.

Recomendaciones

Ante esta situación, el Ejecutivo regional insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:

  • Protegerse del sol y el calor.
  • Se recomienda permanecer en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, bajar las persianas de ventanas donde toca.
  • Abrir las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla.
  • Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.
  • Tener en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle.
  • En la calle, evitar el sol directo. Llevar una gorra o un sombreo, utilizar ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada.
  • Procurar caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.
  • Llevar agua y beba a menudo

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Un mujer pasea durante una ola de calor en Tenerife, este verano. / Arturo Jiménez

  • Nuca dejar a niños o a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.
  • Evitar salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día que es cuando hace más calor. Reducir la actividad física en las horas de más calor.
  • Tomar comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.
  • No tomar bebidas alcohólicas. Evitar las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías.
  • Ayudar a los demás. Si conoce gente mayor o enferma que viva sola vaya a visitarlos una vez al día.
  • Si toma medicación, consultar con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.
  • Para cualquier solicitud de información, llamar al teléfono 012.

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