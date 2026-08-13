Tenerife afronta un jueves caluroso: hasta 34 grados y rachas muy fuertes de viento

Tenerife afronta este jueves, 13 de agosto, con temperaturas al alza, especialmente en medianías y zonas altas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé además cielos nubosos en el norte de la isla y viento del nordeste, que será fuerte en algunos puntos y podría dejar rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día.

En las zonas más cálidas de Tenerife se alcanzarán 30-32 grados, mientras que la Aemet no descarta que los termómetros lleguen puntualmente a los 34 grados en medianías orientadas al sur.

En Santa Cruz de Tenerife se espera una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 31 grados.

Así será el tiempo en Tenerife

El norte de la isla permanecerá nuboso por debajo de los 700-800 metros, aunque se abrirán algunos claros durante las horas diurnas.

En el resto de Tenerife predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios en las costas, mientras que subirán entre ligera y moderadamente en medianías y zonas altas.

Atención al viento

El viento soplará de componente nordeste moderado, aunque será fuerte en los extremos sureste y noroeste de Tenerife y en la vertiente sur del área metropolitana.

Durante la segunda mitad del día podrían registrarse rachas puntualmente muy fuertes.

En las costas del suroeste predominarán las brisas.

¿Qué tiempo hará en el resto de Canarias?

El calor será especialmente intenso en Gran Canaria, donde se prevén 34-36 grados en medianías del oeste, sur y sureste y en la cuenca de Tejeda, con posibilidad de superar los 37 grados localmente.

En Fuerteventura se podrán alcanzar los 32 grados, e incluso 34 de forma puntual, mientras que Lanzarote llegará a los 31 grados.

En La Gomera, las máximas alcanzarán los 30-32 grados en las zonas orientadas al sur, con posibilidad de 34 grados localmente. La Palma llegará a los 30 grados en medianías y cumbres del oeste.

Por último, El Hierro registrará entre 30 y 32 grados en medianías y cumbres orientadas al sur.

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Un jueves con mar de fondo

En el conjunto del Archipiélago, la Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, que podrá arreciar hasta fuerza 6. Habrá marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.