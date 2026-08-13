Televisión Canaria acompaña en directo la ceremonia guanche y la noche de peregrinos de Candelaria

Televisión Canaria acompañará este viernes, 14 de agosto, las vísperas del día grande de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, una jornada marcada por la tradición, la devoción y la llegada de miles de peregrinos a la Villa Mariana. Desde las 20:00 horas, la cadena pública conectará en directo con Candelaria para acercar a los hogares canarios la tradicional ceremonia guanche y la noche de peregrinos, dos citas profundamente arraigadas en la identidad de las Islas.

La retransmisión comenzará con la ceremonia guanche, una representación de gran valor histórico y patrimonial que recrea el hallazgo de la imagen de la Virgen de Candelaria por parte de los guanches, antes de la Conquista de Tenerife.

La periodista Cristo Negrín será la encargada de narrar la ceremonia y acercar a los espectadores el significado de una tradición transmitida durante generaciones y estrechamente vinculada al pasado aborigen de la isla.

Una 'Noche de Peregrinos' con historia

Justo después de los Informativos, a las 21:40 horas, Televisión Canaria regresará a Candelaria para ofrecer una nueva edición de 'Noche de Peregrinos', un programa que nació prácticamente a la par que la propia cadena autonómica y que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las citas de referencia de las fiestas de la Patrona General del Archipiélago Canario.

Alexis Hernández y Laura Afonso conducirán la retransmisión desde la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, donde una banda formada por músicos como Pedro Díaz y Matías Felipe pondrá la base musical a una velada que reunirá a diferentes voces femeninas vinculadas al folclore y la música tradicional de las Islas.

El especial, de más de tres horas de duración, pondrá el foco en los miles de peregrinos que recorren los caminos hasta Candelaria para honrar a la Morenita. José Marrero y Naomi Vera acompañarán en directo su llegada al municipio y recogerán sus historias y testimonios.

Procesión de las Candelas

Las cámaras de Televisión Canaria seguirán también la procesión de las Candelas, una de las imágenes más emblemáticas de la noche, en la que peregrinos, devotos y guanches acompañan a la Patrona por las calles de Candelaria hasta el nuevo Ayuntamiento. Allí, Chago Melián y otros artistas de las Islas la recibirán con sus cantos en homenaje a la Virgen.

'Noche de Peregrinos' acompañará el recorrido entre folías, isas y malagueñas hasta su regreso, alrededor de la medianoche, a la Basílica. Allí tendrá lugar uno de los momentos más emotivos, cuando los guanches se arrodillen ante la Virgen para despedirla antes de su entrada al santuario, poniendo el broche final a una noche marcada por la tradición, la devoción y la identidad popular.

Día grande las Fiestas en honor a la Patrona de Canarias

La cobertura de Televisión Canaria continuará el sábado 15 de agosto, día grande de las fiestas, con una programación especial que, desde las 10:40 horas, llevará a los espectadores la parada militar, la misa solemne, las procesiones y la gala de ofrenda a la Virgen de Candelaria.

Con este despliegue, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y su labor de difusión de las fiestas, tradiciones y expresiones culturales de las Islas. Toda la programación podrá seguirse también en directo y a la carta a través de la plataforma digital Canarias Play.