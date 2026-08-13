El Servicio Canario de Salud implanta en Tenerife un proyecto pionero de bioseguridad para gestionar residuos de alto riesgo

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, un proyecto tecnológico pionero en bioseguridad hospitalaria diseñado para optimizar la gestión y conservación de los residuos sanitarios de alto riesgo, centrándose en los de carácter infeccioso y citotóxico.

Tras el éxito de la experiencia piloto desarrollada durante el año 2025, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha comenzado el despliegue de 40 equipos contenedores repartidos de forma estratégica entre el Hospital Universitario La Candelaria, el Hospital de Ofra y el Hospital del Sur.

Congelación a -12 °C y purificación ambiental del aire

Los nuevos contenedores homologados están dotados de un avanzado sistema de congelación a -12 ºC que frena la actividad biológica de las sustancias. De este modo, los residuos permanecen de forma plenamente segura en los centros sanitarios hasta su recogida final por parte del gestor autorizado.

Entre las principales características técnicas de los dispositivos destacan:

Inactivación de riesgos: Elimina la descomposición y los focos de peligro biológico asociados al almacenamiento temporal.

Elimina la descomposición y los focos de peligro biológico asociados al almacenamiento temporal. Purificación con dióxido de titanio: Cada equipo incorpora un sistema capaz de desinfectar y limpiar el aire en un área de 25 metros cuadrados alrededor del contenedor, neutralizando emisiones peligrosas.

Cada equipo incorpora un sistema capaz de desinfectar y limpiar el aire en un área de alrededor del contenedor, neutralizando emisiones peligrosas. Seguridad laboral: Reduce el riesgo de exposición accidental del personal sanitario y de limpieza durante la manipulación intra-hospitalaria.

Hacia la neutralidad de emisiones en el SCS para 2030

Esta actuación forma parte directa del subproyecto estratégico 'Eliminación de los residuos altamente infecciosos mediante autogestión en los propios centros, transformándolos en residuos sólidos urbanos', encuadrado en la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 del SCS.

Además de garantizar unos parámetros de bioseguridad superiores a los exigidos habitualmente por la normativa sanitaria, la conservación bajo congelación optimiza la logística de transporte, reduciendo el número de desplazamientos y la huella de carbono asociada al traslado de estos contenedores.

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La estrategia global de Sanidad para 2030 incluye además la implantación del hidrógeno verde en los hospitales, la integración de Inteligencia Artificial para medir la huella energética y la instalación de sistemas inteligentes de climatización e iluminación.