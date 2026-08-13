Sanidad pide precaución a los miles de peregrinos que caminan hacia Candelaria este 14 y 15 de agosto: guía de recomendaciones y refuerzos sanitarios
El Servicio Canario de la Salud y el SUC intensifican los recursos asistenciales ante la afluencia de miles de caminantes en Tenerife por las festividades de la Patrona
Ante la previsión de una llegada masiva de peregrinos a la Villa de Candelaria los días 14 y 15 de agosto desde diversos puntos de Tenerife, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha hecho un llamamiento a la precaución para garantizar que las caminatas de las fiestas patronales se desarrollen con plenas garantías de salud.
A su vez, Sanidad ha articulado un dispositivo especial de refuerzo en el Centro de Salud de Candelaria y una presencia destacada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en la zona.
Recomendaciones clave para los peregrinos
Salud Pública aconseja extremar las precauciones para prevenir golpes de calor, rozaduras y deshidratación:
- Hidratación y nutrición: Beber abundante agua antes y durante la caminata (aunque no se sienta sed) y evitar bebidas alcohólicas, muy azucaradas o con cafeína. Realizar comidas ligeras e ingerir fruta fresca o frutos secos no salados.
- Protección solar e indumentaria: Usar gorra, gafas de sol y crema solar de amplio espectro (FP≥30). Vestir ropa ligera, holgada, de colores claros y calzado ya usado para prevenir ampollas.
- Paseos nocturnos: Quienes realicen la ruta de noche o con escasa visibilidad deben portar de forma obligatoria elementos reflectantes.
- Ritmo y horarios: Evitar caminar entre las 12:00 y las 17:00 horas. Hacer descansos en sombras y no realizar sobreesfuerzos.
Síntomas de alarma por golpe de calor: Mareos, dolor intenso de cabeza, piel caliente y seca, sudoración excesiva, confusión, náuseas o temperatura alta. En caso de detectarlos, hay que avisar a emergencias de inmediato, trasladar al afectado a la sombra y refrescarlo con agua.
Refuerzo en Atención Primaria y operativo especial del SUC
Para absorber la alta demanda asistencial durante el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto, la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife ha reforzado el Centro de Salud de Candelaria sumando a un médico y un enfermero adicionales en su servicio de urgencias.
Por su parte, el SUC se integrará en el preventivo municipal con las siguientes capacidades:
- Vehículo de Intervención Rápida (VIR): Dotado con médico, enfermero y gestor, prestando asistencia extrahospitalaria inmediata a pie de calle.
- Puesto Médico Avanzado (PMA): Instalado junto al Centro de Salud de Candelaria para la coordinación y evacuación de pacientes hacia hospitales de tercer nivel.
- Refuerzo en la Sala del 1-1-2: Incorporación de un coordinador sanitario y un gestor de recursos dedicados exclusivamente a canalizar las llamadas y alertas vinculadas a la festividad.
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