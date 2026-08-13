La salsa se da cita en Los Silos con talleres, música en directo y exposiciones

El municipio de Los Silos se convertirá este mes de agosto en el epicentro de la salsa con tres jornadas en las que habrá música en directo, talleres, exposiciones y, sobre todo, mucho baile. La segunda edición del Isla Baja Salsa Fest llegará los días 28, 29 y 30 de agosto con algunos de los máximos exponentes de este género musical.

Un evento que va más allá del baile para promover la cultura y tradiciones de un género que cuenta con una gran afición en la isla.

Artistas invitados

En esta ocasión, los grupos y artistas que participarán en el Isla Baja Salsa Fest son:

Septeto Santiaguero : formación tradicional cubana fundada en 1995 en Santiago de Cuba. Cuentan con dos premios Latin Grammy.

: formación tradicional cubana fundada en 1995 en Santiago de Cuba. Cuentan con dos premios Latin Grammy. Haila Mompié : también desde Cuba, es una de las máximas exponentes del son y la timba.

: también desde Cuba, es una de las máximas exponentes del son y la timba. Moncho Rivera : el puertorriqueño llega a la isla para hacer un homenaje a su tío, Ismael Rivera 'El sonero mayor'.

: el puertorriqueño llega a la isla para hacer un homenaje a su tío, Ismael Rivera 'El sonero mayor'. La Máxima 79 : reconocida orquesta fundada en Milán (Italia) que fusiona estilos como el mambo, la guaracha, el guaguancó o el cha cha cha.

: reconocida orquesta fundada en Milán (Italia) que fusiona estilos como el mambo, la guaracha, el guaguancó o el cha cha cha. Orquesta La Sabrosa: la representación local llega de la voz de una de las orquestas más populares de la isla que, además, repite en el festival.

Programación

Isla Baja Salsa Fest ha programado un fin de semana repleto de buena música. El viernes 28 será el turno del Septeto Santiago, que ofrecerá un concierto gratuito como antesala al día grande, que tendrá lugar el sábado 29.

La jornada del viernes, dedicada al son tradicional, será gratuita y comenzará en torno a las 22:30 horas.

Pero no solo eso, ese mismo día, desde las 17:00 horas, la formación cubana ofrecerá el taller musical 'Los ritmos de Cuba', en la sala Pérez Enríquez (antiguo convento de Los Silos). Las entradas están disponibles en tickety.

El sábado 29 tendrá lugar el concierto principal, cuyas entradas están a la venta en la misma plataforma y en la web del festival (islabajasalsafest.es). La apertura de puertas será a las 17:00 horas y contará con las actuaciones de Haila Mompié, Moncho Rivera, la orquesta Sabrosa y La Máxima 79. Además, los dj Brito y Tay de León amenizarán una jornada que se alargará hasta las 02:00 horas.

Cartel del festival. / @islabajasalsafest

Pero esto no acaba aquí, el domingo 30, desde las 12:00 horas, será el fin de fiesta de la mano de Haila Mompié, quien repetirá sobre el escenario.

Exposición artística

Además de las jornadas musicales, Isla Baja Salsa Fest ha programado, al igual que en la edición anterior, una muestra colectiva centrada en el universo de la salsa.

Esta exposición, con obras inéditas inspiradas en la salsa de más de 25 artistas canarios, podrá verse entre el 21 de agosto y el 6 de septiembre en la sala Pérez Enríquez.