El rincón de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional: las recetas de siempre a precios económicos

Tenerife todavía mantiene pequeños establecimientos en los que ofrecen una carta sencilla llena de recetas tradicionales y un ambiente familiar que hace que sus clientes se sientan como en casa. Uno de esos lugares es Bodegón Fermín, situado en Guamasa, en San Cristóbal de La Laguna.

El establecimiento apuesta por ofrecer cocina canaria casera a precios ajustados, convirtiéndose en una parada obligatoria en la isla para quienes buscan disfrutar de los sabores tradicionales.

Platos de la cocina canaria tradicional

El bodegón no se caracteriza por contar con una amplia oferta gastronómica, sino por mantener la esencia de la cocina de siempre. Entre sus platos se pueden encontrar elaboraciones como:

Fabada

Garbanzas

Potas en salsa

Pescado salado

Carne de cabra

Papas arrugadas

Una carta sencilla en la que destacan los sabores tradicionales y las elaboraciones caseras, que se preparan siguiendo la recetas de siempre.

La fabada es una de las elaboraciones que sirven en el bodegón / Tripadvisor

Un local pequeño con trato familiar

Bodegón Fermín ofrece vino tinto y blanco procedente de productores de la isla. Asimismo, para completar la experiencia gastronómica ofrece algunos postres caseros tradicionales como el polvito uruguayo.

El establecimiento mantiene un ambiente sencillo y acogedor, que hace que sus clientes se sienta como en casa. Además, uno de los aspectos más valorados es el trato cercano del personal, que ofrece una atención amable y familiar que invita a los comensales a querer repetir la experiencia.

Horario y ubicación

Bodegón Fermín se encuentra en la Carretera General del Norte, en Guamasa. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y han probado sus diferentes platos de la gastronomía canaria.

Abre de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, para ofrecer servicio de desayunos y almuerzos. Sábados y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.