El rincón de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional: las recetas de siempre a precios económicos
El establecimiento se ha consolidado como una opción perfecta para disfrutar de la cocina canaria tradicional
Tenerife todavía mantiene pequeños establecimientos en los que ofrecen una carta sencilla llena de recetas tradicionales y un ambiente familiar que hace que sus clientes se sientan como en casa. Uno de esos lugares es Bodegón Fermín, situado en Guamasa, en San Cristóbal de La Laguna.
El establecimiento apuesta por ofrecer cocina canaria casera a precios ajustados, convirtiéndose en una parada obligatoria en la isla para quienes buscan disfrutar de los sabores tradicionales.
Platos de la cocina canaria tradicional
El bodegón no se caracteriza por contar con una amplia oferta gastronómica, sino por mantener la esencia de la cocina de siempre. Entre sus platos se pueden encontrar elaboraciones como:
- Fabada
- Garbanzas
- Potas en salsa
- Pescado salado
- Carne de cabra
- Papas arrugadas
Una carta sencilla en la que destacan los sabores tradicionales y las elaboraciones caseras, que se preparan siguiendo la recetas de siempre.
Un local pequeño con trato familiar
Bodegón Fermín ofrece vino tinto y blanco procedente de productores de la isla. Asimismo, para completar la experiencia gastronómica ofrece algunos postres caseros tradicionales como el polvito uruguayo.
El establecimiento mantiene un ambiente sencillo y acogedor, que hace que sus clientes se sienta como en casa. Además, uno de los aspectos más valorados es el trato cercano del personal, que ofrece una atención amable y familiar que invita a los comensales a querer repetir la experiencia.
Horario y ubicación
Bodegón Fermín se encuentra en la Carretera General del Norte, en Guamasa. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y han probado sus diferentes platos de la gastronomía canaria.
Abre de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, para ofrecer servicio de desayunos y almuerzos. Sábados y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
- Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
- ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
- Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
- Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
- Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
- Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
- La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas
- Las icónicas piscinas naturales de El Caletón en Garachico: cómo morir de éxito