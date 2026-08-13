Primera actuación de las excomponentes de Nueva Línea en Tenerife: fecha, hora, ubicación y cartel del evento
El 20 aniversario de la orquesta Tropin reúne a Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla con otras formaciones canarias en un verbenazo veraniego
Llegó el día. Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, excomponentes de la orquesta Nueva Línea, darán su primera actuación juntas tras la polémica salida del grupo con el que alcanzaron la popularidad. Una cita que se prevé que sea todo un éxito, dada la expectación que hay por volver a ver juntas sobre un escenario a estas cuatro jóvenes tinerfeñas.
Y lo harán en una cita especial, con motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Joaquín, en Fasnia, y para conmemorar el 20 aniversario de una de las orquestas más populares de la isla: Tropin Latin Music.
La cita será este sábado, 15 de agosto, en la Plaza Francisco Delgado y Díaz Flores.
Una actuación especial
Con motivo del aniversario de la Tropin, las cuatro vocalistas cantarán junto a esta formación en una actuación que promete quedar guardada en el recuerdo de muchos.
Cartel al completo
No solo la Tropin y las excomponentes de Nueva Línea actuarán este sábado en Fasnia, será un evento con buena música marcado por el ritmo de las verbenas, en el que también estarán presentes las orquestas Tenerife, La Sabrosa y Wamampy.
Este verbenazo veraniego comenzará a las 20:30 horas.
Transporte público
Con motivo de esta cita, que promete ser multitudinaria, y para promover el transporte público, Titsa reforzará el servicio de la línea 033, en el tramo entre la TF-1 y el casco de Fasnia. De esta manera, quienes opten por acudir en guagua y evitar buscar aparcamiento en la zona tendrán estas opciones:
- Dos salidas, a las 22:30 y 23:30 horas, desde la TF-1, cruce de Fasnia y subida hasta el casco del pueblo (junto a la Cooperativa).
- Regreso desde la Cooperativa en el casco de Fasnia a las 4:45 horas, en dirección TF-1.
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