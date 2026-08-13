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La Policía Nacional lo confirma: cuidado con este despiste en los festivales de verano que puede acabar en robo a los tinerfeños

Las autoridades buscan evitar que los ciudadanos sean víctimas de robos en estos eventos estivales

La Policía Nacional avisa a quienes vayana disfrutar de un festival

La Policía Nacional avisa a quienes vayana disfrutar de un festival / CNP

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Helena Ros

Helena Ros

Los festivales, conciertos y grandes eventos son uno de los planes más habituales del verano. Además, son una de las épocas favoritas de los delincuentes porque las aglomeraciones son una gran oportunidad para robar a las víctimas que comentan descuidos.

La Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales para recordar a los ciudadanos la importancia de mantener vigiladas sus pertenencias durante los festivales, momentos en la que se concentra un gran número de personas. "Disfruta, pero no bajes la guardia", alertan.

Productos que reducen el impacto ambiental en festivales y eventos.

Las aglomeraciones son momentos clave para los delincuentes / E. D.

Guardar el móvil o cartera en lugares poco seguros

Una de las recomendaciones principales de la Policía Nacional es evitar guardar objetos de valor en lugares accesibles para los delincuentes, ya que en las aglomeraciones en probable que los usuarios no se enteren de que están sufriendo un robo. Las autoridades aconsejan:

  • Llevar el móvil, la cartera y la documentación en bolsillos delanteros.
  • Utilizar un bolso o riñonera para guardar las pertenencias durante el evento.
  • Evitar los bolsillos traseros para guardar objetos de valor
  • No llevar pertenencias de valor en mochilas a la espalda sin vigilancia.

Ten controladas tus pertenencias

La Policía recuerda que en un festival o evento multitudinario un pequeño descuido puede ser suficiente para sufrir un hurto. "En los momentos de mayor aglomeración, un pequeño descuido puede facilitar un hurto", señalan.

Por ello, insisten en no perder de vista en ningún momento los objetos personales "ni siquiera durante unos segundos". Además, si se acude en grupo, aconseja que todos los integrantes permanezcan atentos también a las pertenencias del resto de acompañantes.

Cuidado con los acercamientos inesperados

"Desconfía de empujones o acercamientos inesperados", avisa la Policía Nacional. Es posible encontrar con actitudes o comportamientos extraños y, por ello, recomiendan avisar lo antes posible a la organización del evento o a los agentes de seguridad.

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La prevención es la clave para evitar sustos y disfrutar de cualquier evento con tranquilidad y seguridad. "La mejor prevención es estar atento y si notas cualquier comportamiento sospechoso, no dudes en avisarnos", concluye.

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