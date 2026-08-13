Playa Jardín se enfrenta al retraso de las obras decisivas que acabarán con los vertidos residuales

Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, vuelve a izar la bandera roja y cierra temporalmente el baño, mientras las grandes obras para evitar que los vertidos vuelvan a sacar a los bañistas del agua siguen sin comenzar. "Ya es hora de actuar", reclaman los vecinos, que valoran que esta vez se haya respondido a tiempo ante el nuevo episodio, pero piden que las administraciones aceleren, "urgentemente", las actuaciones definitivas para acabar, de una vez, con la contaminación fecal.

Un nuevo cierre

Y es que el penúltimo episodio se remonta a finales de junio, cuando la Dirección General de Salud Pública detectó, durante la víspera de San Juan, una incidencia de corta duración en El Charcón, una de las tres calas de Playa Jardín. El aviso coincidió con la noche de las hogueras, el 23 de junio, cuando miles de personas acudieron al litoral portuense. La incidencia, sin embargo, no derivó entonces en el cierre de la zona de baño, en medio de distintas interpretaciones entre la autoridad sanitaria, responsable de la vigilancia de las aguas, y el Ayuntamiento sobre la comunicación del aviso y los resultados posteriores.

El Consistorio defendió entonces, y continúa defendiendo, que las analíticas encargadas a una empresa independiente ofrecían resultados favorables frente al desfavorable de Salud Pública. Ante esta discrepancia, la autoridad sanitaria recuerda que sus "servicios de inspección y laboratorio son los encargados del control oficial de las aguas de baño, están acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación y se rigen por la normativa del Ministerio de Sanidad". Sus resultados son, por tanto, los que determinan la adopción de las medidas sanitarias, incluido el cierre preventivo de la zona de baño.

Ahora, apenas unas semanas después, Playa Jardín vuelve a estar cerrada al baño tras una analítica desfavorable de Salud Pública. La muestra del lunes detectó 470 UFC de E. coli y 190 de enterococos, bacterias asociadas a contaminación fecal, por encima de los valores permitidos. La nueva toma realizada el martes para comprobar la evolución de la contaminación elevó todavía más los registros, hasta 850 UFC de E. coli. La prohibición del baño se mantiene por ahora en otras de sus calas, en Playa Grande, a la espera de que Salud Pública determine si pueden recuperarse las condiciones sanitarias.

Cartel de cierre del baño en Playa Jardín / Arturo Jiménez

El episodio adquiere especial relevancia porque se produce transcurrido al más de un año de la reapertura de la zona de baño, que permaneció clausurada durante 349 días, entre los veranos de 2024 y 2025, por el mismo motivo: contaminación fecal. Desde entonces, las principales obras destinadas a resolver el problema de fondo todavía no han comenzado sobre el terreno, pese a que algunas ya han sido adjudicadas.

Las obras pendientes

Una de las principales actuaciones es la ampliación y renovación de la depuradora comarcal del Valle de La Orotava, una obra valorada por el Cabildo en unos 21 millones de euros. La Corporación asegura que los trabajos comenzaron administrativamente en julio, con la firma del acta de replanteo, aunque por ahora no hay movimiento de tierras visible sobre el terreno. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 37 meses, por lo que su finalización no está prevista hasta 2028.

Vista aérea de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Comarcal del Valle de La Orotava / Alexis Vella

La otra gran actuación pendiente es la rehabilitación del emisario submarino de Punta Brava, adjudicada a Ferrovial en junio de 2025 por unos 2,7 millones de euros. El Cabildo asegura que ya se han ejecutado tareas auxiliares por más de un millón de euros, pero la intervención directa sobre el emisario todavía no ha comenzado. La explicación del Gobierno insular es que los trabajos submarinos requieren una ventana de buenas condiciones meteorológicas y que la zona presenta una especial dificultad para este tipo de operaciones. El calendario conocido en junio de 2026 situaba la conclusión de la obra para finales de 2027, muy por encima de los 16 meses de plazo previsto.

Panorámica de la playa clausurada temporalmente al baño / Arturo Jiménez

Además, se suma la puesta a pleno rendimiento del tratamiento terciario, destinado a regenerar el agua depurada para su reutilización hacia La Cruz Santa. Los últimos datos publicados en junio, sin embargo, apuntaban a una capacidad de tratamiento terciario de unos 7.000 metros cúbicos diarios frente a los aproximadamente 20.000 que recibe la depuradora, por lo que todavía no funciona a plena capacidad. Esto supone que unos 13.000 metros cúbicos diarios quedan fuera del tratamiento terciario que permitiría su reutilización agrícola, un volumen equivalente a más de cinco piscinas olímpicas.

Hartazgo vecinal

Entre los vecinos, la sensación es de hartazgo después de que Playa Jardín haya vuelto a cerrar algo más de un año después de su reapertura. María del Carmen Hernández, vecina, bajó ayer a la playa y se encontró de nuevo con la bandera roja. "Da mucha rabia", resume, antes de reclamar que las administraciones "se pongan de acuerdo y solucionen de una vez el problema de fondo". A su juicio, los usuarios no deberían tener que estar "cada cierto tiempo pendientes de si la playa abre o cierra". Otro residente, José Luis González, coincide en que la solución no puede quedarse en respuestas puntuales. Durante su paseo habitual se encontró con el cierre y reclama que "dejen de pasarse la pelota unos a otros y busquen una solución definitiva". Playa Jardín, sostiene, "es demasiado importante para el Puerto como para estar así".

Ese es también el mensaje de la plataforma Stop Vertidos, que pide a las administraciones competentes que aceleren las actuaciones pendientes. Su portavoz, Tania Hernández, advierte de que estos episodios de corta duración "pueden volver a ocurrir" mientras no estén completadas las medidas previstas y reclama actuar "urgentemente" para que Playa Jardín deje de depender de cierres y reaperturas cada vez que los análisis detectan valores desfavorables.