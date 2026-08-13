Cómo peregrinar a Candelaria tras el cierre de los caminos forestales de Tenerife: esta es la ruta alternativa

La tradicional peregrinación a Candelaria tendrá este año algunas restricciones debido al riesgo de incendios forestales. El Cabildo de Tenerife ha suspendido de forma preventiva el tránsito de peregrinos por diez senderos y pistas forestales de la Isla, una medida que entrará en vigor este jueves a las 18:00 horas y que permanecerá activa mientras continúe la alerta por riesgo de incendios decretada por el Gobierno de Canarias.

Pero la suspensión no afecta a todas las rutas hacia Candelaria. La corporación insular recomienda a quienes quieran realizar la peregrinación a pie utilizar el Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado, en El Rosario, un itinerario histórico que conecta este núcleo con la Villa Mariana y que discurre por las medianías del sotavento de Tenerife.

¿Dónde comienza el Camino Viejo a Candelaria?

Para quienes quieran utilizar esta alternativa, el punto recomendado por el Cabildo es la ermita de Machado, en El Rosario.

Este lugar constituye uno de los puntos históricos de paso de los peregrinos que se dirigen hacia Candelaria. El Camino Viejo tiene su origen en La Laguna y atraviesa distintos núcleos de El Rosario antes de continuar hacia Barranco Hondo, Igueste de Candelaria y, finalmente, la Villa Mariana.

Así es la ruta desde Machado hasta Candelaria

Una vez en la ermita de El Rosario, en Machado, el camino continúa junto a la era de La Asomada. Desde allí comienza un descenso por tramos empedrados que atraviesa el Barranco de Siete Fuentes hasta llegar a Barranco Hondo.

Una vez en el núcleo urbano, el recorrido continúa por la calle principal hasta alcanzar la zona del campo de fútbol, donde vuelve a aparecer el trazado tradicional del Camino Viejo.

Recorrido del Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado, en El Rosario / Wikiloc

A partir de ahí, el itinerario atraviesa diferentes barrancos, entre ellos Cueva de la Campana, La Gotera, Las Gambuelas y Chajarche, antes de continuar hacia la zona de La Jiménez.

El recorrido prosigue después hacia Igueste de Candelaria, desde donde el camino desciende por Ajoreña y atraviesa el Barranco Afirama. En este tramo se encuentra también la conocida cueva de Añaco, uno de los elementos de interés del itinerario.

Desde allí, el camino continúa hasta alcanzar la carretera de la Cruz Colorada y posteriormente cruza la autopista para entrar en Candelaria. El tramo final pasa por las inmediaciones de la iglesia de Santa Ana antes de alcanzar la Villa Mariana.

¿Por qué se permite esta ruta y se cierran otras?

Una de las claves de la decisión del Cabildo está precisamente en las características del Camino Viejo. El itinerario discurre por las medianías del sotavento de Tenerife, un entorno que presenta unas condiciones diferentes a las de los caminos forestales afectados por la restricción.

Por ello, mientras se suspende el paso por diez vías forestales, el Cabildo mantiene esta ruta histórica como alternativa para los peregrinos.

Eso sí, que el Camino Viejo permanezca habilitado no significa que esté exento de riesgos. El Ayuntamiento de Candelaria recomienda realizar el recorrido con luz diurna, llevar abundante agua, utilizar calzado adecuado y extremar las precauciones en los tramos asfaltados.

Estos son los diez caminos que estarán cerrados

La restricción afectará a diez vías forestales, cinco en la vertiente norte y otras cinco en los descensos de la vertiente sur.

En la ladera norte:

Camino de los Jacobinos, en Santa Úrsula.

Sendero PR-TF 25, desde Las Calderetas hasta la TF-24.

Sendero PR-TF 25.2, desde Hoya del Abade hasta la TF-24.

Sendero PR-TF 25.3, desde el Mirador de La Vica hasta su conexión con el PR-TF 25.

Sendero PR-TF 35.4 Aguamansa-La Crucita.

En la ladera sur:

Camino y pista de la Caldera de Pedro Gil, entre Güímar y Arafo.

Pista de la Helechera, en Candelaria.

Pista de los Dornajos, en Candelaria.

Pista de El Fayal, en Candelaria.

Pista y camino de servicio del tendido de alta tensión de Red Eléctrica, en Candelaria.

Recomendaciones si vas a peregrinar

Si finalmente optas por el Camino Viejo de Candelaria, conviene tener en cuenta varias recomendaciones: