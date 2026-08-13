Peregrinación, ceremonia guanche y Los Sabandeños: así serán las fiestas de Candelaria en Tenerife del 14 al 16 de agosto

Candelaria entra de lleno en sus días grandes de agosto. El municipio se prepara para recibir a vecinos, visitantes y peregrinos con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, que concentrarán buena parte de sus actos principales entre el 14 y el 16 de agosto.

La tradicional peregrinación de la noche del 14 al 15, la ceremonia guanche, las procesiones de la Virgen, la ofrenda Las Candelas de Canarias y el concierto de Los Sabandeños marcarán un fin de semana especialmente intenso en la Villa Mariana.

Viernes 14 de agosto: peregrinación y ceremonia guanche

El viernes 14 será una de las jornadas más esperadas de las fiestas de Candelaria 2026.

La Basílica de Candelaria celebrará eucaristías a las 08:00, 10:00, 12:00 y 18:00 horas. A las 17:15 horas tendrá lugar el rezo del santo rosario.

A las 19:15 horas, la Virgen de Candelaria saldrá desde la Basílica en procesión hasta el recinto situado junto al Ayuntamiento, donde se celebrará el rito del hallazgo.

La ceremonia guanche comenzará a las 20:00 horas. Esta representación es uno de los actos más conocidos de las fiestas y recrea el encuentro de los antiguos habitantes de Tenerife con la imagen de la Virgen.

Tras la ceremonia, la procesión continuará hasta El Pozo.

Al regreso, junto al Ayuntamiento, tendrá lugar el saludo del rector de la Basílica, seguido de las actuaciones de Alba Fariña y Fernando Santana y del canto del Ave María a cargo de Chago Melián.

Después llegará la exhibición de fuegos artificiales desde el muelle, antes de que la procesión continúe de regreso hasta la Basílica.

A las 21:35 horas, el claustro del Convento de los Padres Dominicos acogerá la programación especial de Televisión Canaria ‘Noche de peregrinos’.

La jornada terminará a las 23:00 horas en la Plaza de Teror con una Noche de Parrandas en memoria de Rosaura Marrero Fariña.

Sábado 15 de agosto: el día grande de la Virgen de Candelaria

El 15 de agosto será el día central de las fiestas en honor a la Patrona de Canarias.

La actividad comenzará desde la madrugada, con eucaristías en la Basílica a las 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 12:00 y 18:00 horas.

A las 09:00 horas se celebrará la recepción de tambores y la ofrenda de la Asociación Cultural La Guanchería de Los Realejos.

A las 10:00 horas tendrá lugar la 35ª Ofrenda Floral Atlética a la Virgen de Candelaria.

Los actos institucionales continuarán a las 10:45 horas en el recinto junto al Ayuntamiento con la parada militar y la recepción de la representante de su majestad el Rey de España, Astrid María Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias.

A las 11:30 horas partirá desde el Ayuntamiento la procesión cívica hasta la Plaza de la Patrona de Canarias.

La solemne concelebración de la eucaristía comenzará a las 12:00 horas en la Basílica y estará presidida por el obispo Eloy Santiago.

Al terminar, la Virgen de Candelaria saldrá en procesión por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes, acompañada por una lluvia de voladores.

La ofrenda ‘Las Candelas de Canarias’

Los actos continuarán durante la tarde y la noche del 15 de agosto.

A las 17:15 horas tendrá lugar el rezo del santo rosario en la Basílica.

A las 20:45 horas, la Virgen será trasladada desde la Plaza de la Patrona de Canarias hasta el recinto situado junto al Ayuntamiento.

Allí, a partir de las 21:30 horas, se celebrará la Ofrenda a la Patrona de Canarias ‘Las Candelas de Canarias’.

Domingo 16 de agosto: procesión y concierto de Los Sabandeños

Las fiestas continuarán el domingo 16 con nuevas celebraciones religiosas.

La Basílica de Candelaria acogerá eucaristías a las 08.00, 10.00, 12.00 y 18.00 horas.

A las 12.00 horas, tras la celebración religiosa, la Virgen volverá a salir en procesión por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes.

El santo rosario se rezará a las 17.15 horas y a las 18.00 horas se celebrará una eucaristía en acción de gracias por las fiestas.