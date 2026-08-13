Uno de los museos más importantes de Tenerife cambia sus instalaciones eléctricas para acabar con el riesgo de incendio

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHA), situado en la Casa Lercaro, en pleno casco histórico de La Laguna, renovará por completo sus instalaciones eléctricas porque las actuales presentan graves problemas de seguridad que ponen al inmueble y sus valiosas colecciones en riesgo de sufrir un incendio. El estado de la red de uno de los centros museísticos más importantes de Tenerife, además, dificulta tanto su mantenimiento como la adaptación del edificio a las necesidades de una instalación moderna.

La actuación, que llevará a cabo el Organismo Autónomo de Museos y Centros, dependiente del Cabildo de Tenerife, no se limita a sustituir los cables. El proyecto plantea una renovación completa de la red eléctrica, la iluminación y las telecomunicaciones, incluida la instalación de nueva fibra óptica, con el objetivo de corregir las importantes deficiencias detectadas y dotar al inmueble de una infraestructura segura y preparada para las necesidades tecnológicas actuales.

Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad

Todo ello deberá ejecutarse con especial cuidado porque la Casa Lercaro está catalogada como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, y forma parte del ámbito protegido del casco histórico de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Fachada del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, situado en la Casa Lercaro de La Laguna. / E. D.

El diagnóstico realizado para redactar el proyecto ofrece una fotografía muy poco tranquilizadora de la situación del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, que recibió en 2025 casi 35.000 visitantes. El informe arquitectónico realizado para el Organismo Autónomo de Museos y Centros ha detectado una presencia excesiva y desorganizada de cuadros y subcuadros eléctricos, algunos ubicados en lugares inadecuados, junto a canalizaciones saturadas y circuitos sobredimensionados en determinados tramos.

A ello se suman cableados expuestos, cruces desordenados y numerosas perforaciones practicadas en elementos constructivos originales. Una situación que complica las labores de mantenimiento y plantea problemas de seguridad y estabilidad de la instalación.

Una situación "precaria"

"El condicionante que ha servido de premisa para este proyecto es la situación de precariedad y obsolescencia de las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones del edificio", explica el estudio, que añade que estos defectos "provocan situaciones que no cumplen las exigencias de seguridad contra incendios".

El problema no es nuevo. En 2007 ya se llevó a cabo una renovación del cableado, con la instalación de líneas libres de halógenos y diferentes subcuadros. Sin embargo, casi dos décadas después, aquella solución ha quedado superada por las necesidades actuales y por la evolución tecnológica que ha experimentado el museo.

Nueva iluminación

La solución pasa ahora por levantar y reorganizar buena parte de la infraestructura existente. El proyecto plantea sustituir las actuales canalizaciones vistas por un sistema de raíles electrificados canalizantes e instalar muebles técnicos en puntos estratégicos para ordenar y ocultar las nuevas líneas. La intención es mejorar la seguridad y facilitar las futuras labores de mantenimiento, pero también conseguir que la nueva infraestructura tenga el menor impacto posible sobre el inmueble histórico.

La renovación alcanzará también la iluminación de las salas de exposición. Se incorporarán nuevas soluciones para mejorar las condiciones de las muestras y permitir la integración de sistemas audiovisuales. El proyecto contempla además nuevos puntos de red y telecomunicaciones y una red de fibra óptica que conectará el museo con la Casa Saavedra, desde donde se distribuirá la señal hacia las distintas dependencias.

La fibra llegará hasta una sala situada en el semisótano, donde se instalará un nuevo armario de telecomunicaciones que actuará como punto de distribución. Desde allí se desplegarán los nuevos puntos de conexión de red y un sistema wifi por las diferentes salas. La intervención permitirá así sustituir una infraestructura tecnológica insuficiente por otra preparada para futuras necesidades.

La seguridad frente a incendios constituye otro de los capítulos importantes de la intervención. El proyecto incorpora nuevas instalaciones de detección y alarma, luminarias de emergencia y sistemas de control. Además, los pasos entre plantas deberán quedar protegidos mediante registros y sellados resistentes al fuego para evitar que las nuevas canalizaciones comprometan la sectorización del edificio.

Un presupuesto de 327.000 euros

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 327.061 euros, impuestos incluidos, y un plazo previsto de ejecución de siete meses. El presupuesto de ejecución material asciende a 256.861 euros. Dentro del capítulo específico de instalaciones se contemplan 126.590 euros, de los que 24.617 corresponden a contraincendios, 12.392 a electricidad y 89.581 a iluminación.

La obra permitirá además acompañar el proceso de actualización de la museografía permanente del Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Las nuevas instalaciones deberán responder a las necesidades actuales, pero también facilitar futuras incorporaciones tecnológicas y nuevos recursos audiovisuales y de accesibilidad.

Interior del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, situado en la Casa Lercaro de La Laguna. / E. D.

La dificultad está en hacerlo dentro de un edificio con siglos de historia. La Casa Lercaro fue levantada en la segunda mitad del siglo XVI por la familia Lercaro, comerciantes genoveses asentados en Tenerife y pertenecientes a una de las familias de peso de la sociedad lagunera. La vivienda constituye uno de los ejemplos más destacados de arquitectura civil de aquella época en Canarias, con influencias renacentistas combinadas con elementos propios de la arquitectura tradicional de la Isla.

La casona conserva patios tradicionales, balcones de madera tallada, amplias estancias y una portada de carácter manierista. El inmueble se organiza en dos plantas y tres patios y suma 1.527 metros cuadrados construidos. Sus cerramientos y forjados incorporan mampostería y madera, especialmente tea, mientras que las cubiertas mantienen estructuras de madera y teja árabe.

Una casona histórica

La Casa Lercaro fue pasando por distintas manos a lo largo de los siglos hasta convertirse en sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, función que ha permitido conservar el inmueble y convertirlo también en un espacio dedicado a explicar la evolución histórica y social de la Isla.

Ahora el reto es intervenir sobre una infraestructura que ha quedado obsoleta y que presenta deficiencias de seguridad, sin poner en riesgo los valores patrimoniales de la construcción. La solución quedará en buena medida escondida detrás de los elementos arquitectónicos: nuevos cables, sistemas de protección, iluminación y fibra óptica sustituirán a una red que ya no ofrece las garantías necesarias. Una renovación invisible desde las salas, pero esencial para que una casa del siglo XVI pueda seguir funcionando con seguridad como museo en el siglo XXI.